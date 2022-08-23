Yönetmemin evi tutuştu

Güney Kıbrıs’ın, Baf bölgesinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki bir ev tahliye edildi. Rum haber kaynakları, Pelathousa ile Polis Chrysochous arasında saat 13.42’de başlayan yangının rüzgârın etkisiyle yayıldığını bildirdi. Yangına, çok sayıda itfaiye aracı yanında yedi hava aracı müdahale etti. Yangın akşam saatlerine doğru kontrol altına alınırken, geniş bir alanın yok olduğu belirtildi. Yangında ayrıca bir şahsa ait ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Evi yanan şahsın Yönetmen Panikos Chrysanthus olduğu bildirildi.