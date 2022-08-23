Suna ERDEN

Rusya’da aranan şahıs olan ancak son 5 yıldır Kıbrıs’ta gizlendiği ortaya çıkan gazeteci Adam Aushev hakkındaki soruşturma tamamlandı. Rusya’da hakkında terör propagandası yapmak suçundan ceza davası bulunan zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, ülkeden ihraç edileceği ve Rusya’ya gönderileceği öğrenildi. Zanlı ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevine gönderildi.

Polis, Rus uyruklu zanlının 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 04.20 sıralarında üzerinde resminin bulunduğu Adam Gazviriev adına düzenlenmiş sahte Belçika kimlik kartı ile ülkeden çıkış yapmaya çalıştığını ifade etti. Polis, zanlının sahte kimliği muhaceret görevlisine verdiği esnada fark edilerek, gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde 2017 yılı içerisinde Larnaka Havaalanı üzerinden Güney Kıbrıs’a gittiğini, politik nedenlerden dolayı sığınma hakkı istediğini ancak talebinin kabul edilmediğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinin devamında güney makamlarının kendisini Rusya’ya iade edeceğini öğrenince

9 Temmuz 2021 tarihinde plakasını hatırlamadığı siyah renk taksi içerisinde gizlice KKTC'ye geçtiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının yaklaşık bir yıldan beri KKTC'de yaşadığını ve Türkiye'ye gidebilmesi için arkadaşları tarafından kendisine sahte Belçika kimlik kartı temin edildiğini anlattığını söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.