Maaşlar için 600 milyon

Maliye Bakanlığı, son yılların en büyük borçlanmasına gidiyor. Borçlanmanın devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak için yapılacağı bildirildi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı'nın 600 milyon TL'ye kadar borçlanabilmesi için karar aldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 600 milyon TL'ye kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.”

Yedinci borçlanma

Böylelikle Maliye, 2022 tarihinde yedinci kez borçlanmaya gitmiş olacak.

Yılın ilk iç borçlanması için 25 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. 110 gün vadeyle 74 milyon borçlanma talebinde bulunulurken, kamu ve özel bankalar 70 milyon teklif verdi. Yılın ikinci borçlanması ise 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye, 71 gün vadeyle 30 milyon TL talebinde bulundu. Maliye talep ettiği 30 milyonun tamamını yüzde 26, 6 oranında bileşik faizle aldı. Yılın üçüncü iç borçlanması için ise 30 Mart’ta ihaleye çıkıldı. Maliye 100 gün vadeyle 150 milyon TL talep ederken, kamu ve özel bankalar 35 milyon TL teklif verdi. Dördüncü borçlanma ise 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye Hazine Bonosu vererek 150 milyon liralık ihaleye çıkarken, bankalara 74.150.000 TL teklif verdi. Maliye beşinci borçlanmada ise 27 Nisan 2022 tarihinde de 100 gün vadeyle 31 milyon TL borçlanmaya gitti. Kamu ve özel bankalar 26 milyon TL teklif verdi.

Maliye Bakanlığı, altıncı borçlanmada ise 23 Haziran 2022 tarihinde 101 gün vadeyle 205 milyon TL borçlanma talebi ile ihaleye çıktı. İhaleye 263 milyon 912 bin 751 TL teklif verildi.

