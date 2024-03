Cezası sadece 6 bin lira

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekipleri dün korsan taksi operasyonu düzenledi. Cami imamının da korsan taksicilik yaparken yakalandığı operasyonda toplam 4 kişi tespit edildi.

Diyalog’un adım adım izlediği operasyon polis ile taksicilerin işbirliğinde gerçekleştirildi. Taksiciler, müşteri gibi davranıp, korsan taksicilere Whatsapp üzerinden mesaj attı. Lefkoşa içerisinde belirtilen yerlere çağrılan korsan taksiciler, suçüstü yakalandı. Korsan taksiciler Ferhat Bekâr, cami imamı Tarkan Bay, Mehmet Sayar ve Ebubekir Uyduran cezai işleme tabi tutuldu.

Korsan taksicilik yapan imam müşterileri taciz de etti

İmam Taha Tarkan Bay’ın Din İşleri Başkanlığı’na da şikâyet edildiği öğrenildi. Müşteri kılığındaki taksiciye Whatsapp yazışmaları sırasında müstehcen fotoğraf atıp cinsel içerikli mesajlar gönderen imamın disiplin kuruluna sevk edilerek görevden uzaklaştırılacağı belirtildi. İmam Taha Tarkan Bay ‘bir arkadaşa sadece yardımcı oldum. Tamamen yanlış anlaşılma’ diyerek kendini savundu.

Taksiciler isyanda

Uzun zamandır yaşanan korsan taksi sorununa yönelik yetkililerden bir adım atılmamasına işaret eden taksiciler hemen hergün 4-5 tane korsan taksiciyi polise yakalattıklarını söyledi. Diyalog Gazetesi’ne konuşan taksiciler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na çağrı yaparak korsan taksilerle ilgili çözüm üretmesini talep etti.

Eylem sinyali verildi

Korsan taşımacılık yapan kişilere yasa gereği uygulanan 6 bin 896 TL para ve 20 ceza puanının caydırıcı olmadığını ifade eden taksiciler, mecliste bu konunun görüşülerek cezanın çok daha fazla arttırılması gerektiğine işaret etti. Para cezasının 100 bin liraya çıkarılması halinde korsan taksinin önlenebileceğini de söyleyen taksiciler, bu yönde eylem yapacaklarını söyledi.

Taksiciler ne dedi…?

Mehmet Kanal (Lefkoşa Taksiciler Birliği Asbaşkanı)

“Tespit edilen korsan taksicilerin arasında bir de cami hocası var. Bu kişi hem ekmeğimizle oynuyor hem de müşteri kılığına giren arkadaşlarımıza cinsel içerikli mesajlar atıyor hem de arabasına aldığı kişilere sarkıntılık yapıyor. İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Bu sadece korsan taşımacılık değildi. Korsan taşımacılık adı altında başka bir sektör oluşuyor. Araçlara binen genç kızlara sapıklıklar, madde satışı teklifleri yakaladık ve bunu yakın bir zamanda ortaya koyacağız. Elimizde belgeler ve kişiler vardır. Polis ekiplerine bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ederiz. Ulaştırma Bakanının bir an önce çıkıp ne yapacağına dair veya kafasında ne olduğuna dair açıklama yapması gerekiyor. Bu konunun ciddi şekilde ele alınması gerekiyor. Her geçen 5 araçtan 2 tanesi korsan taşımacılık yapıyor. Bu işin önü alınmazsa biz taksiciler de gidip yükümlü olduğumuz ödemeleri yapmayacağız vergilerimizi ödemeyeceğiz ve sigorta da yatırmayacağız. Artık bu işe bir dur demelerini istiyoruz.”

Mehmet Abdurrahman Albayrak

“22 senedir taksicilik yapıyorum. Bütün vergi ve sosyal yatırımlarımızı yapıyoruz ancak korsanlar yüzünden iş yapamıyoruz. Hükümet yıllardır taksicilerin feryatlarına kulak tıkıyor ve sorunlarına çözüm üretmiyor. Bu insanlar bizlerin ekmeğini çalıyor. Bir yasa geçirip bu cezaları caydırıcı hale getirmiyorlar. Bu korsan taşımacılık yapanların 100 bin lira ceza, 100 ceza puanı ve arabasını bağlamaları gerekiyor. Eğer bu kararı alırlarsa korsan taşımacılığı önleyecekler. Güney’de kan bağı yasası var ve akrabası dışında kimseyi taşıyamaz. Yıllardır korsan taksicilik yapan ve hayatını buradan geçiren insanlar var. Yetkililerden bir an önce bu soruna çare üretmelerini istiyoruz.”

Furkan Çamlıca

“Bir an önce bu korsan yasasının geçmesini istiyoruz. Bu korsan taşımacılık artık canımıza tak dedirtti. Korsan taksi yüzünden iş yapamaz duruma geldik ve beklentimiz hükümetin bu soruna duyarsız kalmayıp bir an önce çözüm üretmeleridir.”