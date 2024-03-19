Beyanı yalan

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Pedra isimli iş yerinden müzik ses sistemi çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Yılmaz Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmeyen zanlının, ses sistemini Boran Demir’den aldığını öne sürdüğü belirtildi. Ancak yapılan araştırma sonucu hırsızlığın meydana geldiği tarihte Demir’in başka bir meseleden dolayı tutuklu olduğu ve cezaevine gönderildiği tespit edildi.

Zanlı hakkında 2 gün ek süre isteyen polis, duruşmada olguları aktardı.

Polis, 8 Ocak 2024 tarihinde 01.00-08.00 saatleri arasında Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli barın ahşap kapısının sert bir cisimle açılarak içeriye giriş yapıldıktan sonra işletme içerisinden müzisyen K.A.’ya ait 10 bin TL değerindeki JBL marka Parti Box ses sisteminin çalındığını söyledi.

Polis, cihazın 12 Ocak 2024 tarihinde Soner Topaloğlu ve Turgay Tinli'nin Lefkoşa terminal bölgesinde tasarruflarında bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada ses cihazının Yılmaz Demir'den 9 Ocak 2024 tarihinde satın aldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 12 Ocak 2024 tarihinde Yılmaz Demir hakkında tutuklama emri alındığını, 15 Mart’ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

İfadesi yalan çıktı

Polis, 16 Mart’ta zanlının gönüllü ifade verdiğini, ses sistemini Boran Demir’den aldığını söylediğini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu Boran Demir’in cezaevine olduğunun öğrenildiğini ve ifadesinin alındığını söyledi.

Polis, Demir’in olayın gerçekleştiği 8 Ocak 2024 tarihinde Gönyeli Karakolunda tutuklu olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, karakoldan yapılan soruşturmada Demir’in ifadesinde doğru söylediğinin tespit edildiğini, 8 Ocak’ta tutuklandığını, 9 Ocak’ta cezaevine gönderildiğini ve halen cezaevinde bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

