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Çikolata çalan genç aylarca yargılanmayı bekleyecek..

Marketten 5 tane çikolata çalan genç serbest bırakıldı yargılanmayı bekleyecek..

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Çikolata çalan genç aylarca yargılanmayı bekleyecek..
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Kalkanlı’daki bir marketten 5 adet çikolata çalan 19 yaşındaki genç tutuklandı. “Sirkat” suçlamasıyla tutuklanarak Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı R.S., teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Mahkemeden söz alan zanlı, “hırsızlık yaptığına çok pişman” olduğunu söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ahmet Sonat, olayla ilgili olguları aktardı. Polis, zanlı R.S.’nin 28 Kasım 2023 tarihinde, 16.15-16.40 saatleri arasında Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden zanlı R.S.’nin (E-19), toplam değerleri 250 TL olan çikolataları çantasına koyarak ödeme ayrıldığının tespit edildiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 16:46
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