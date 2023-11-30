Merit personeline teşekkür gecesinde görev devri yapıldı

Kapılarını 29 Ekim 2008 tarihinde misafirlerine ve Kuzey Kıbrıs turizmine açan,“Sevgiyle hizmet ediyoruz” sloganıyla 15 yıl boyunca sayısız misafir ağırlayan ve başarılı organizasyonlara imza atan, Merit Lefkoşa Hotel & Casino; yönetici ve personellerini onurlandırmak ve teşekkür etmek için plaket gecesi düzenledi.

Bu anlamlı gecede; Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Net Holding Ceo’su Murat Besim Tibuk, Merit Lefkoşa Hotel’in açılış’ında büyük katkıları olan Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar, Merit Lefkoşa Otel’in inşaatında büyük emekleri olan, aynı zamanda Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Elver ve Fethi Tibukoğlu, Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kırtay, Diyalog Medya Grubu Direktörü Reşat Akar, Net Holding Kurumsal İletişim Direktörü Elizabet Uğurlu ve Merit otelleri İnsan kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt Merit Lefkoşa personellerini yalnız bırakmadı.

Sunuculuğunu Mert Özdeş’in yaptığı gece; Merit Lefkoşa Hotel & Casino’nun temelinin atılmasından bu yana fotoğraflar ile hazırlanan bir video sunumu ile başladı.

Gürses: Özveriyle çalışmaya devam edeceğim

Mert Özdeş’in ilk olarak sahneye davet ettiği Mine Gürses; tüm konuklara ve çalışma arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“24 Şubat 2009 ‘da o zamanlar Yönetim Kurulu Başkanımız olan Sayın Reha Arar tarafından görevlendirildim. O süreçten bu zamana kadar tüm çalışma arkadaşlarımla değerli misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek için çalıştık. Merit Lefkoşa Otelimizin 15. Yılını kutlarken, Merit İnternational Hotels & Resorts bünyesinde MEP Der ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne atandığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Merit Lefkoşa Otelimizin genel müdürlük görevini başarılı arkadaşımız Murat Zeki Hızlısoy’a devrediyorum. ” Gürses ,ardından Murat Zeki Hızlısoy’u sahneye davet etti ve “15 yıl boyunca bu görevi bana layık gördükleri için Merit otelleri yönetimine ve bana bu yolculukta eşlik eden tüm otel ve casino çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim”dedi.

Hızlısoy: Bayrağı daha ileriye taşıyacağım

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Murat Zeki Hızlısoy konuşmasında şunları ifade etti:

“ Böyle bir gecede aranızda olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. 15 yıl dile kolay tecrübe ve istikrar abidesi Sayın Mine Gürses’ten bayrağı devraldım. Bundan sonraki süreçte değerli yönetici ve personellerimizle birlikte başarılı bir şekilde bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

Hep birlikte nice başarılı yıllara ulaşmak dileği ile siz değerli yönetici ve personellerimizi başarılarınızdan dolayı tebrik ediyor, Merit Lefkoşa Hotel & Casinomuzun 15. Kuruluş yılını kutluyorum.“

Arar: Sizleri tebrik ediyorum

Daha önce Merit International Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan, Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar da personele hitaben yaptığı konuşmasında; “ 15 yıldır büyük başarılara imza atmış olan; otel ve casinomuzun siz değerli çalışanlarının, özverili ile çalışmaları saysinde bu günlere geldik. Merit Lefkoşa Hotel & Casinomuzun her gün artan misafir memnuniyeti siz değerli personellerimiz saysinde artarak devam edecektir. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Geceye özel hazırlanan pastanın kesiminin ardından, Ayşegül Zayim sahne alarak tüm yönetici ve personele unutamayacakları bir gece yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 10:01