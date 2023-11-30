Hayati bir proje

Türkiye'den KKTC'ye denizaltı elektrik bağlantısı projesi ile Ada'daki elektrik arzının artırılmasının yanı sıra güneş enerjisi potansiyeli ile Avrupa'da ilk sıralarda yer alan KKTC'de, "yeşil enerji" teknolojilerinin hayata geçirilmesiyle ilgili engeller de ortadan kalkacak.

KKTC'ye enerji sağlamayı amaçlayan proje için oluşturulan Türkiye-KKTC Ortak Enerji Çalışma Grubu Üyesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, AA muhabirine, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan enerji anlaşması ile kurulan ortak enerji çalışma grubunda elektrik şebeke danışmanı olarak da çalışmalar yürüten Fahrioğlu, çalışma grubunun Türkiye'den KKTC'ye denizaltı elektrik bağlantısı projesinde fizibilite çalışmalarında son aşamaya geldiğini söyledi.

"Çekilecek hat çift yönlü olacak"

Denizaltından elektrik bağlantısının dünyada iki şekilde yapıldığını aktaran Fahrioğlu, "Bazen kabloyu gemi üretir ve serer, bu nadir uygulanan bir yöntemdir. Diğer şekliyle de kablo üretilir, gemi kabloyu rulo şeklinde alır, özel robotik denizaltı çapası kullanarak denizaltına gömer." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında iki ülke arasında teknik detayların ele alındığını belirten Fahrioğlu, hangi yöntemin kullanılacağına dair çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Zeyrek de projenin hayata geçirilmesinin önemli açılımları da beraberinde getireceğini söyledi.