Eşgüdüm komitesi kurulmalı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, son günlerde artan asayiş olaylarına dikkat çekti ve bu konuda tüm siyasilere birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, ülkede genel asayiş bakımından "sıkıntılı bir süreç" geçirilmekte olunduğunu kaydetti.

“Cinayetler, sokak kavgaları, yaralamalar, tacizler ve buna benzer bir çok olayla her gün karşılaşır olduk.” ifadelerini kullanan Taçoy, gidişatın iyi olmadığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Sadece bir siyasetçi olarak değil, bu ülkenin kaygılanan bir evladı olarak bir an önce harekete geçilmesi gerektiği" düşüncesini dile getiren Taçoy, “Bu noktada çağrım tüm siyasetçi arkadaşlarıma olacak. İktidar, muhalefet ya da parti ayrımı olmaksızın, tüm siyasetçilerin birlik olarak bu konuya eğilmemiz kaçınılmaz olmuştur. Halkımızın bu konudaki kaygı ve endişelerine son verecek formülleri hep birlikte üretmeliyiz.” dedi.

Meclis bünyesinde oluşacak bir eşgüdüm komitesi ile asayiş konusunda gerekli tüm kısa ve uzun vadeli tedbirlerle uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Taçoy, “Söz konusu komite bünyesinde tespit edilecek yasal noksanlıkların da Cumhuriyet Meclisi’nde mümkün olan en kısa sürede giderilmesi sağlanmalıdır. Şu bir gerçektir ki, acil bir şekilde nüfus politikamızı oluşturmalıyız. Olayı yılarca yalnızca 'vatandaşlık' temelinde görerek büyük bir yanılgı içerisinde düştüğümüzü sanırım bugünkü gerçekler hepimize anlatmaktadır.” ifadelerini kullandı.

