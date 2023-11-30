Bölge sakinleri tedirgin

Metehan Sınır Kapısına yakın bölgede, Türk askeri faaliyetlerinin hareketlendiğini savunan Ay Demet Belediye Başkanı Kostas Petru, bu durumun bölge sakinlerinin psikolojilerini olumsuz etkilediğini iddia etti.

Haravgi’ye göre, "pazartesi akşamüzeri bölgede cereyan eden durumun" ara bölgeye yakın oturan bölge sakinlerinin psikolojilerini kötüleştirdiğini söyleyen Petru, Metehan kapısına giden yol üzerindeki araç trafiği yüzünden de sorunlar yaşadığını anlattı.

Türk askerlerinin geçmişte de ara bölgede bazı hareketleri olduğunu ancak hep az sayıda asker gördüklerini, pazartesi günü ilk kez bu kadar çok sayıda askerle karşılaştıklarını söyleyen Petru, “yaklaşık 40 asker vardı... Olay, Ay Demet barikatına (Metehan karşısı) yakın, ara bölge içerisindeki eski İngiliz mezarlığından sonraki alanda cereyan etti” ifadelerini kullandı.



Partilerden açıklama geldi

Alithia, Rum siyasi partilerinin dün akşamüzeri Ay. Demet ara bölgede cereyan eden durumu “kınadıklarını” ve Rum yönetiminden izahat talep ettiklerini bildirdi.

Habere göre DİSİ dün akşamüzeri Ay. Demet’te meydana gelen durumun birkaç ay önce Pile’de cereyan edenin “devamı niteliğinde olduğunu” iddia ederek, “Ankara’nın yayılmacı planının söz konusu olduğunu” öne sürdü. Bunu engellemenin tek yolunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının hızlandırılması olduğu görüşünü ortaya koydu.

AKEL, Türk askerlerinin Ay. Demet’te meskûn olmayan eve “müdahale ettiğini” öne sürerek, bunun “ara bölgenin statüsünün ihlali olduğunu” savundu. Bunun “ciddi bir endişe yarattığını” da öne süren AKEL, konu hakkında Rum yönetiminden kapsamlı bilgilendirme talep etti.

DİKO Basın Sözcüsü Theodoros Manitaras pazartesi günü cereyan eden durumun “ciddi tahrik ve kabul edilemez yeni emrivaki yaratma mahareti olduğunu, bölge sakinlerinin güvensizlik duygusunu yoğunlaştırdığını” öne sürdü.

DİPA da Ay. Demet ara bölgede cereyan edenleri Pile’nin devamı olarak nitelediği açıklamasında Rum yönetimine, “uluslararası toplum aracılığıyla ara bölgedeki fiili durumu ihlal çabalarının derhal durdurulması yönümde mesaj verilmesi için diplomatik çabalarını yoğunlaştırma” çağrısı yaptı.