Kazaların nedeni dikkatsizlik

Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası (KTMMO) araç muayenelerinin özelleştirilmesinin güvenlik açısından bir yararı olmayacağı gibi, sadece önemli bir gelir kaynağından ülkenin yoksun bırakılarak özel şirket için kazanç ve kâr kapısının açılacağını bildirdi.

KTMMO Başkanı Ayer Yarkıner imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, ülke kaynakları ile ilgili kamusal yarar içeren ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak her türlü faaliyeti KTMMO’nun desteklediği belirtildi.

Oda açıklamasında, “Trafikte araç güvenliği için çağdaş standartlara ulaşılması için gerekli mevzuatlar olmadan araç muayene istasyonları nerede ve ne kadar kabiliyetli olursa olsun görev yapamaz. KKTC kendi istasyonlarını yeterli hale getirerek kamusal sorumluluğu gereği de muayene faaliyetlerini yürütmeli ve elde edilecek gelir de devletin olmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Oda açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Araç muayene istasyonları neden devredilemez; aracın çevre ve trafik güvenlik donanımlarını, trafik güvenliği için üretici tasarımlarına uygunluğunun teyidi için, yapılan test ve kontrolleri içermelidir. Araçların trafik güvenliği için yeterli mevzuat olmalıdır. Hali hazırda ülkemizde bu maksat için istifade edilen mevzuat A.E.99/1974 sayılı tüzüktür. Bu mevzuat, trafikte araç güvensizliğine neden olmaktadır. Özellikle Tüzüğün IX. Kısmı (Motorlu araçların muayenesi konulu esaslar) araç muayene standartları ile hiç alakalı değildir.

A.E 99/1974’den kaynaklı güvenlik giderilmediği müddetçe araç muayenelerinin özelleştirilmesinin güvenlik açısından bir yararı olmayacak, sadece önemli bir gelir kaynağından ülkemiz yoksun bırakılarak özel şirket için kazanç ve kar kapısı açılmış olacaktır.

Kazaların nedeni istasyonlar değil…

Resmi kurumlar, ölümlü kazaların nerede ise tümünün dikkatsiz sürüş, alkol ve aşırı hız olduğu konusunda ısrar etmektedirler. Gerçek bu ise, muayene istasyonları neden özelleştirilecek?

Araç Muayene İstasyonlarının TSE’ye devredilmesi ile İlgili çekincemiz: Odamız araç muayene istasyonlarının polis veya Karayolları idaresinde olmasının trafik araç güvenliği istatistiki bilgiler ve gerekli çözümler için en doğru organik yapı olacağı değerlendirmektedir. Araç Muayene İstasyonları kurulumu müteakip periyodik olarak denetlenmesi ve akreditasyon uygunluğu TS EN IEC 17020: ve ILAC P15:2020 mevzuatlarına göre yapılması gerekmektedir. Bu durumda akreditasyon onayı verecek olan TSE’nin araç muayene istasyonlarını da işletmesi halinde denetleyen ile denetlenen ayni kurum olacaktır.”



Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 09:33