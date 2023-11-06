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‘Çilingir operasyonu’

Polis Girne’de 775 gram hintkeneviri, 111 gram kokain ele geçirdi

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‘Çilingir operasyonu’
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Girne’de düzenlenen “Çilingir Operasyonu” kapsamında, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 4 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Girne’de Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.
“Çilingir Operasyonu” adı verilen operasyonda, A.Z.(E-28), D.S.A.(K-30), N.D.(K-26) ve M.E’nin. tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 775 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve toplam 111 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.
Zanlılar tutuklanırken, polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. 

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