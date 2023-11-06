İnsanlar resmen işkence çekiyor

Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğü bir dönemde, Kıbrıs’ın barış yolunda ileri adım atması isteniyor. Ancak bunun yolunun ‘güven artırmaktan’ geçtiği göz ardı ediliyor. İki toplum arasındaki güveni artırabilmek için de kara kapılarının artırılması, mevcutların ise iyileştirilmesi gerekiyor. Özellikle Lefkoşa’daki ‘Metehan’ (Ay Demet) kapısında insanlar arabalı geçiş için uzun süre beklemek zorunda kalıyor, adeta işkence çekiyor.

Hafta sonu olması nedeniyle Metehan kapısında dün yine uzun araç kuyrukları oluştu. Bu durum karşısında Rum muhaceret görevlileri zaman zaman işlem yapmadan araçlara ‘hızlı geçiş’ olanağı sağlarken, KKTC kapısında benzeri bir uygulama yapılmadığı için bekleme süresi 30 dakikanın üzerine çıktı. Öfke yaşayan araç sürücüleri, bu duruma sebep olan iki tarafın yönetimini de suçlamaktan geri kalmadı.

Bir yıldır görüşüyorlar

Metehan-Ay.Demet kara kapısındaki yığılmanın hafifletilmesi için iki tarafın teknik komiteleri arasında sürdürülen müzakerelerde herhangi bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi. Haravgi gazetesine göre; Türk tarafı, Rum tarafına 3 ayrı seçenek sundu. Rum tarafı ise bunlardan bir tanesine ‘şartlı onay’ verdi ama sonuca ulaşılamadı.

Haravgi’nin, adını gizli tutmak isteyen bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kıbrıs Türk tarafı “Ay. Kasiano” (Okullar Bölgesi), Ledra Palace ve “Mia Milia”da (Haspolat) yeni geçişler açılmasını önerdi. Sadece yaya geçişi için önerilen Okullar Bölgesi geçidinde ilerleme kaydedilmedi. Rum tarafı, şu anda diplomatik araçlar ve Barış Gücü araçları dışında araç geçişine müsaade edilmeyen Ledra Palace kapısının araç trafiğine açılmasına bölge yapısının müsait olmadığı gerekçesiyle kabul etmedi.

Haspolat’ta geçit açılmasını reddetmeyen Rum yönetimi, Kıbrıs Türk tarafının önüne “Piroi” (Gaziler)-“Athienu” (Kiracıköy) ve “Kokkina” (Erenköy)-Aşağı Pirgo noktalarında geçit açılmasını şart koşuyor.

Gazete “Barikat Açma Komitesi” Başkanı Andreas Karos’un, Erenköy’de geçit açılmadan başka geçit açılmaya kalkılması halinde, mevcut kapılardan geçişleri engellemek de dahil çeşitli dinamik protesto eylemleri düzenleyecekleri uyarısında bulunduğunu yazdı.