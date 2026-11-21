CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Surlariçi'nde düzenlenen halk buluşmasında bölge halkıyla bir araya gelerek yeni dönem vaatlerini açıkladı.

Çocuk, yaşlı ve engellilerin bakım hizmetlerini devletin üstleneceğini, her bölgede kreş açacaklarını belirten İncirli, sağlıkta Genel Sağlık Sigortası'nı hayata geçireceklerini söyledi. İncirli, “7 Aralık'ta kardeşliğin, eşitliğin hüküm süreceği dönemi başlatıyoruz” dedi.

CTP'den yapılan açıklamaya göre; halk buluşmasına İncirli'nin yanı sıra Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar katıldı.

Surlariçi'nde yaşayan yurttaşların sorunlarının farkında olduklarını belirten İncirli, yeni dönemde bölge halkının ihtiyaçlarının öncelikli olarak karşılanacağını söyledi.

Devlet kurumlarının yurttaşlara sahip çıkacağını ifade eden İncirli, çocukların, yaşlıların ve engellilerin bakım hizmetlerini devletin üstleneceğini kaydetti.

Her bölgede kreş açacaklarını belirten İncirli, Surlariçi'nde de kreşler oluşturacaklarını ve bu konuda yerel yönetimlerle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Sağlıkta genel sağlık sigortası vaadi

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışını güçlendireceklerini söyleyen İncirli, öncelikli olarak sağlık hizmetlerinde düzenlemeler yapacaklarını belirtti.

Sigortalı yurttaşların istedikleri hekimden, eczaneden ve özel hastaneden ücretsiz yararlanabilmelerini sağlayacaklarını açıklayan İncirli, Genel Sağlık Sigortası'nı hayata geçireceklerini söyledi.

Ekonomik durumu ve yaşadığı bölge ne olursa olsun herkesin kaliteli, güvenilir ve hızlı sağlık hizmetine ulaşmasını hedeflediklerini kaydeden İncirli, eğitim alanında da yeni adımlar atacaklarını belirtti.

“Ortak Gelecek” programı hazır

Ayrıca İncirli katıldığı bir televizyon programında CTP’nin iktidar sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

İncirli, CTP’nin yaklaşık 300 sayfalık “Ortak Gelecek” programının hazır olduğunu ve 25 Kasım Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini belirten İncirli, yeni dönemin en önemli meselesinin güven olduğunu vurguladı.

İncirli, “Bu dönemde aslında insanlarımızın çok uzun süreden beri ülkelerine, devletlerine, geleceklerine, birbirlerine karşı kaybetmiş oldukları güvenin yeniden tesis edilmesi en önemli görevimiz olacak” dedi.

Kamu hizmetlerinde eşitlik, dürüstlük ve liyakat ilkelerini esas alacaklarını belirten İncirli, “Biz de devletin yeniden devlet gibi davranacağı bir yeni dönem kuracağız” ifadelerini kullandı.

Mali tabloyu ilk hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız

İncirli, ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, mevcut hükümetin borçlanma politikalarını eleştirerek, şöyle devam etti:

“Borçlanarak maaş ödediler. Faiz yükünün altına soktular memleketi. Ve şu anda 50 milyar TL’lik bir borç olacağını öngörüyoruz. Hesaplamalarımıza göre doğan her çocuk 100.000 TL’den fazla bir borçla doğuyor.”

Göreve geldiklerinde mali tabloyu ilk hafta içerisinde şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşacaklarını ve ekonomik sorunları kemer sıkma politikalarıyla çözmeyeceklerini belirten İncirli, “Çözümümüz acı reçete değildir. Önce kırılgan grupları, en yoksulları korumaya alacağız” ifadelerini kullandı.

Düşük gelirli yurttaşların harcamalarını azaltmak amacıyla KDV iadeleri, Genel Sağlık Sigortası, eğitim destekleri ve bakım hizmetlerini hayata geçireceklerini açıklayan İncirli, üretimin desteklenmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin de hayat pahalılığıyla mücadelenin temel unsurları olacağını belirtti.

Otizmli çocukların özel eğitimini devlet üstlenecek

Öte yandan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, özel gereksinimli çocukların eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine erişimini güvence altına alacaklarını açıkladı.

Otizm spektrumundaki çocukların eğitim ihtiyaçlarına dikkat çeken İncirli, özel eğitimin devlet tarafından üstlenileceğini belirterek hiçbir ailenin bu sorumluluğun maddi yüküyle baş başa bırakılmayacağını söyledi.

Her çocuğun güvenli bir evde büyüme, nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma, oyun oynama ve kendini özgürce ifade etme hakkı bulunduğunu kaydeden İncirli, eğitimdeki eşitsizliklerin ve çocukların geleceğine ilişkin belirsizliklerin görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.