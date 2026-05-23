‘Çocuklar geleceğimiz’

Başbakan Ünal Üstel, Süt Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmetçik İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Yeni Erenköy İlkokulu’nu ziyaret etti.

Başbakan Üstel’e, okul ziyaretinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (Sütek) Müdürü Mehmet Karadayı eşlik etti.

Mehmetçik İlkokulu’ndaki etkinlik, ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Tuğlu, Sütek Müdürü Mehmet Karadayı, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Meriç Avunduk ve Mehmetçik İlkokulu Müdürü Meliha Aslam Orkun birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından teşekkür plaketi ve çiçek takdimi yapıldı.

Başbakan Üstel, Mehmetçik İlkokulu'nun ardından Ziyamet İlkokulu, Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile Yeniereköy İlkokulu’nu da ziyaret etti.

Gelecek çocukların ellerindedir

Başbakan Ünal Üstel süt haftası dolayısıyla çocuklarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Gelecek çocukların ellerindedir.” dedi.

KKTC’nin geleceğinin güvenli ellerde olduğunu, çocuklara her türlü yatırımı yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade eden Üstel, “Çocukların geleceği için eğitme sağlığa önem verdik, çocuklarımızı KKTC sevdalısı yapmak için çalışıyoruz, bütün yatırımlarda önceliğimiz çocuklarımız olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Süt ürünlerinin, KKTC’nin en büyük ihracat ürünü olduğuna da işaret eden Üstel, çocukları sütle buluşturmak ve üreticilere destek için bu etkinlikleri düzenlediklerini, sütün sadece gıda olarak değil kalkınma için de önemli olduğunu söyledi.

Süt insan sağlığı için her yaşta önemli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, sütün, insan sağlığı için her yaşta önem taşıdığına işaret etti.

Sütün kırsal kalkınma için de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Çavuş, hükümet ve bakanlık olarak bu alana çok büyük destek verdiklerini belirtti.

Çocuklara, eğitime, sağlığa ve her bölgeye yatırım yaptıklarını, projelere destek verdiklerini ifade eden Çavuş, 21-28 Mayıs süt haftasını kutladı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Tuğlu da, çocuklarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, süt tüketiminin gelişim ve sağlık için önemli olduğuna dikkat çekti.

Sütek Müdürü Mehmet Karadayı da, süt haftasını kutladı ve sütün, hayatın en temel besin kaynağı olduğunu söyledi. Karadayı, gelişim ve sağlıklı yaşam için sütün vazgeçilmez bir gıda olduğunu da belirtti.

Düzenli süt ve süt ürünü tüketilmesinin önemine işaret eden Karadayı, çocuklara ve ailelere her gün süt tüketme çağrısı yaptı.

Süt beyaz altındır

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Meriç Avunduk da, sütü “beyaz altın” olarak niteledi ve süt tüketiminin önemine vurgu yaptı, etkinliğe birlik olarak destek verdiklerini belirtti.

Okul Müdürü Meliha Aslam Orkun, süt haftası dolayısıyla Sütek'in desteğiyle organize ettikleri kahvaltı etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Gelişim ve sağlıklı bir yaşam için süt ve süt ürünlerinin önemini vurgulayan Orkun, çocukların, gelişim, sağlıklı yaşam ve güçlü bir yapıya sahip olmak için süt tüketmesini istedi.



