Çocuklar güzel vakit geçirdiler

Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi Futbol Akademisi, yılbaşı yemeğinde aileler ve çocukları bir araya geldi.

Belediyeden verilen bilgiye göre; Belediyenin Bafra Halk Plajı Bostan Beach Restoranı’nda düzenlenen yemeğe, Akademide eğitim gören çocuklar; antrenörleri ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, futbol akade-misinin ortaya çıkış amacının sadece spor yaptırmak değil, çocuklara disiplin, özgüven ve takım ruhu kazandırmak olduğunu vurguladı.

Başkan Tuğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgemizde sporun gelişmesi için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın ve gençlerimizin gösterdiği ilgi bize güç veriyor. Futbol Akademimiz, belediyemizin ilklerinden biri olarak kısa sürede büyük bir başa-rıya ulaştı. Çocuklarımızın sportif faaliyetlere erişimini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Taleple-ri doğrultusunda imkânlarımızı geliştirecek, onların yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Tuğlu, ailelerin akademiye gösterdiği desteğin de önemine dikkat çekerek, sporun geleceği için en de-ğerli ortaklığın çocuk, aile ve belediye üçgeninde kurulduğunu belirtti. Mehmetçik Büyükkonuk Bele-diyesi, bölgedeki tüm çocukların sporla buluşması için imkanları artırmayı ve akademi çalışmalarını güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor.