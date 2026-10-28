Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün ara bölgede bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde saat 11.10'da başlayan görüşme bir saat 10 dakika sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde yer alan görüşme saat 11.10'da başladı. Liderler BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından karşılandı. Görüşmede liderlere 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile dönemin Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın 15 Ekim 2009’da diktiği iki zeytin ağacından elde edilen zeytinyağları takdim edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la yaptıkları görüşmeyi çok iyi ve yapıcı olarak nitelendirdi.

“Riknews’de” yer alan habere göre, Hristodulidis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, diyaloğun BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de katılımıyla süreceğini ifade etti.

Hristodulidis bu sebeple iki tarafın belirli konularda daha fazla açıklama yapmamaya ve ortak bir bildiri yayımlamaya karar verdiğini belirtti.

Liderler, iki toplumlu komitelerin temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ara bölgede iki toplumlu komitelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Liderler, sırasıyla Sivil Toplumla İstişare Mekanizması’nın Yönlendirme Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcileriyle görüştü. Kültürel Miras Teknik Komitesi ile yapılan görüşmede, Kıbrıslı Türk Eş Başkan Ali Tuncay ve Kıbrıslı Rum Eş Başkan Sotos Ktoris, komitenin çalışmaları kapsamında restore edilen Akdoğan’daki Panagia Kilisesi ile Tuzla Camisi’ne ait fotoğrafların yer aldığı çerçeveli görselleri liderlere takdim etti. Liderler, yaklaşık 3 saat süren temaslarının ardından ara bölgeden ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026, 10:08