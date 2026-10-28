Somut adımlar atın

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)Başkanı Ali Kamacıoğlu, sanayicilerin yatırım ve üretim kapasitesini artıracak özel sanayi bölgesi projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kamacıoğlu, genel kurulda üyeler tarafından dile getirilen taleplerin çalışmalarına yön vereceğini belirterek, hükümete ve ilgili bakanlıklara somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Kamacıoğlu yazılı açıklamasında, KTSO’nun, ülkede üretimin geliştirilmesi, sanayi yatırımlarının artırılması ve sanayicilerin daha uygun koşullarda faaliyet gösterebilmesi amacıyla özel sanayi bölgesi oluşturulmasına yönelik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Kamacıoğlu, özel sanayi bölgesi oluşturulmasına yönelik talebin sanayicilerin yatırım yapma, üretim kapasitelerini geliştirme ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlama iradesini ortaya koyduğunu vurgulayarak, sanayinin sürdürülebilir biçimde gelişebilmesi için işletmelerin uygun altyapı koşullarına sahip, planlı ve üretime elverişli alanlarda faaliyet göstermesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Oda Başkanı Kamacıoğlu, genel kurulda üyeler tarafından ortaya konulan beklentiler doğrultusunda özel sanayi bölgesi oluşturulmasına yönelik girişimlerin ilerletileceğini, projenin hayata geçirilebilmesi için gerekli hukuki ve idari süreçlerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Özel sanayi bölgesi projesinin ilerleyebilmesi için hükümete ve ilgili bakanlıklara da çağrıda bulunan Kamacıoğlu, sanayicilerin bu talebinin öncelikli olarak ele alınmasını ve sürecin somut adımlarla ilerlemesine destek verilmesini istedi.

Açıklamasında, KTSO’nun, üyelerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak bir modelin oluşturulması için kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sorumluluk almaya hazır olduğunu da ifade eden Kamacıoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Genel kurulda üyelerimiz tarafından dile getirilen görüş ve öneriler çalışmalarımıza yön verecek. Özel sanayi bölgesi talebinin somut bir projeye dönüşmesi için girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Üretime, yatırıma ve istihdama katkı sağlayacak bu sürecin takipçisi olacağız.”

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