İkisi de öğrenci

Lefkoşa’da evlerinde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmediği belirtilen toplam 507 bin 745 TL değerinde kozmetik, saç ve bakım ürünleri ile elektronik ürünler bulunan Nijerya uyruklu C.I.A. (32) ve C.I.U. (27) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Öğrenci oldukları belirtilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 23 Ekim 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’daki bir adreste Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, söz konusu adreste ikamet eden iki zanlının tasarrufunda, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif kozmetik, saç ve bakım ürünleri ile elektronik ürünler tespit edildiğini belirtti. Toplam değerleri 507 bin 745 TL olarak hesaplanan ürünlerin emare olarak zapt edildiğini belirten polis, zanlılara Gümrük Dairesi tarafından bir milyon 523 bin TL para cezası kesildiğini mahkemeye aktardı. Cezanın ödenmemesi üzerine zanlıların tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 40’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için bir kefilin 400’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

