Sürat ilk sırada

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen 57 trafik kazasında 26 kişi yaralandı. Kazaların toplam maddi hasarı 4 milyon 75 bin 200 TL olarak açıklanırken, polis ekiplerinin bir haftalık trafik denetimlerinde 2 bin 356 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 106 araç trafikten men edildi. KKTC’de 19-25 Ekim tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde 57 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 26 kişi yaralanırken, toplam maddi hasar 4 milyon 75 bin 200 TL olarak açıklandı. Polis Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, söz konusu dönemde meydana gelen kazaların 19’u yaralanmayla, 38’i ise maddi hasarla sonuçlandı. Kazalara neden olan başlıca etkenler arasında süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Kaza sebepleri; 21 sürat, 12 yakın takip, 10 kavşakta durmama, 8 dikkatsiz sürüş ve 6 diğer etken olarak kaydedildi. Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa 19 kazayla ilk sırada yer aldı. Gazimağusa’da 14, Girne’de 12, İskele’de 9 ve Güzelyurt’ta 3 trafik kazası meydana geldi.

21 bin 443 sürücü denetlendi

Polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 21 bin 443 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik suçları işlediği belirlenen 2 bin 356 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 106 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı. Trafik suçları arasında 749 vakayla süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Bunu 319 vakayla seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 164 vakayla muayenesiz araç kullanmak ve 83 vakayla trafik levha ve işaretlerine uymamak izledi. Denetimlerde ayrıca 70 sürücünün sigortasız veya sigorta kapsamı dışında araç kullandığı, 62 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 45 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 36 sürücünün dikkatsiz araç kullandığı tespit edildi. Diğer ihlaller arasında 31’er vakayla görüşü engelleyici cam filmi kullanmak ve ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak da yer aldı. Sürüş esnasında cep telefonu kullanımı 15, ehliyetsiz araç kullanımı 9, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanımı ise 6 vaka olarak kaydedildi. Polis, denetimler kapsamında tehlikeli sürüş, trafik ışıklarına uymama ve izinsiz yolcu veya özel eşya taşımacılığı gibi ihlaller nedeniyle de işlem yaptı.

