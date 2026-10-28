Güvenlik, refah, eşitlik

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Kıbrıs Türk halkının güvenliği, refahı, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü ülkemiz açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Yarım asrı aşan müzakere sürecinde kalıcı bir çözüme ulaşılamamış olması, Ada'daki mevcut gerçeklerin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.” dedi.

Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile gittiği İskenderun'da 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı

Sancak Tevdi Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Güler, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruyacak imkân ve kabiliyete, gerektiğinde kararlı biçimde hareket edecek iradeye sahip olduğunu ifade etti.

Kıbrıs meselesindeki tutumlarının açık ve net olduğunu belirten Güler, "Kıbrıs Türk halkının güvenliği, refahı, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü ülkemiz açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Yarım asrı aşan müzakere sürecinde kalıcı bir çözüme ulaşılamamış olması, Ada'daki mevcut gerçeklerin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhataplarını Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını gözeten, Ada'daki gerçekleri dikkate alan ve kalıcı istikrara hizmet eden bir anlayışla hareket etmeye davet ettiklerini dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Öte yandan Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkına yönelik her alanda sürdürdüğü uzlaşmaz ve dışlayıcı tutumunu, son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi planlanan spor ve kültür sanat etkinliklerini engelleme girişimleriyle de açıkça ortaya koymuştur. Spor ve kültür sanat faaliyetlerine dahi tahammül göstermeyen bir anlayışla kalıcı ve adil bir uzlaşmanın nasıl mümkün olabileceği sorusunu uluslararası toplumun ve ilgili tüm tarafların dikkatine bir kez daha sunmak istiyorum. Kim hangi girişimde bulunursa bulunsun, Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü askeri ve siyasi tedbiri alarak Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Bu noktada dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri olan kahraman ordumuzun etkinliği, saygınlığı ve caydırıcılığı en büyük dayanaklarımızdan biridir."

