‘Çok mutluyuz’

Ömer KADİROĞLU - Melis GÜNEL

Diyalog TV uydu yayınlarının 1 Mayıs’tan itibaren durdurulması sonrasında TV 2020’nin

11 Ağustos gününden itibaren yayınlarına başlaması ülke genelinde bayram havası yaratırken, “Evimize mutluluk geldi” diyen vatandaşlar, doğru ve tarafsız haberlere hasret kaldıklarını belirtti.

Kezban Kral

“Diyalog TV’yi severek izliyorduk ve bir süre izleyemeyince çok üzülmüştük ama açıldığı için sevindik. Hayırlı uğurlu olsun. Haberlerini, programlarını ve halk meclisini izliyordum. Gerçekten çok sevindik açılmanıza hayırlı yayınlar diliyorum.”

Ekram Tayfur

“Diyalog Gazetesi’ne aboneyim zaten sıkı takipçinizim. Diyalog TV kapandığında evde bir eksiklik oldu. En çok haber programlarınızı izlerdim kapandığında çok üzüldük. TV2020 olarak yeniden açıldınız bizde böylelikle tekrar size kavuştuk, mutluyuz.”

Yaşar Keleşzade

“Diyalog TV’yi tabii ki izliyorduk yeniden açılmanıza da çok sevindik. Köylerde düzenlenen programlarında, açık oturumları ve haberlerini özlemiştik. Zaten pandemi süresince gazete ayağımıza geldi, eve dağıttılar. Açıldığınızı TV den gördüm ve çok sevindim, hayırlı olsun.”

Ahmet Hüseyin Mağusalı

“Diyalog TV’yi çok çok çok izliyordum, kapandığında çok üzülmüştüm. Reşat Akar bizim için çok değerli ve önemli birisidir. Yayınların yeniden uyduda başlamasına ne kadar sevindiğimi anlatmam mümkün değildir, gerçekten çok sevindim.”

Hüseyin Yıldır

“Diyalog TV’yi her zaman izlerdik kapanması çok üzdü bizleri. Özellikle Reşat Akarı özenle izlerdim. TV yayınları durduktan sonra hiç başka yerden haberleri izlemedim inanın. Yeniden açılmasına çok sevindim, iyi yayınlar diliyor ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sizleri izlemeye devam edeceğiz.”

Hatice Özerlat

“Diyalog TV’yi her zaman izliyorduk, kapandığında fazlasıyla üzüldüm ama adalet yerini buldu. Reşat Akar çok değerlidir bizler için. Özellikle halkın sesi, dili olması ve esnafın, halkın sesi olması bizlerin en çok beğendiğimiz özelliklerdir. TV2020 olarak açılmanız bizler mutlu etti ve artık daha başarılı olacağınıza, daha fazla sesimizi duyuracağınıza ve daha fazla kesime ulaşacağınıza inanmaktayım tekrardan hayırlı olsun.”

Şener Yorgozlu

“Diyalog TV kapandığında büyük üzüntü yaşadık, her zaman izlerdik. Doğruların konuşulması en sevdiğim özelliklerinizden birisidir. TV2020 olarak yeniden uydu yayınlarının başlaması çok iyi oldu bizleri mutlu etti. Başarılar diliyorum.”

Mahmut Kanber

“Öncelikle yayın hayatına yeniden döndüğünüz için memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Diyalog TV ‘yi izlerdim tabii ve kapandığında üzüldük. Geçmişte de yaşananları tasvip etmediğimizi söylemiştik ama bir kez daha söylemiş olalım. Basın özgürlüğüne ve tüm özgürlüklere inanan birisiyim. Özgür medya aslında özgür toplumları ifade eder, bu çerçevede TV2020 kanalının hayırlara vesile olmasını dilerim.”

Salih Doktoroğlu

“Diyalog TV’nin kapanması bizde büyük bir burukluk hissiyatı yaşattı. Kapandığında bir iki haftaya açılacağını düşünürdük ancak 3 ayı aşkın bir süre kapalı kalması hem şaşırttı hem üzdü. Diyalog TV’nin gerçekleri bildirmesi en sevdiğimiz özellikti zaten bu sebeple tek izlediğim kanaldı. Yeniden yayınların başladığını sabah TV’yi açınca gördüm. Hayırlara vesile olsun.”

Mustafa Yüksekbaş

“Diyalog TV kapandığında gerçekten bizleri fazlasıyla üzdü. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan uydu yayınlarına çıkmanıza sevindim. Diyalog TV bizim gözümüzde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm taraftan düşünceleri cesurca anlatan bir yayın kuruluşudur. Zaten yayın kuruluşlarının tüm gerçekleri sorgulaması ve irdelemesi gerekir. Bu anlayışla yayıncılık yapan kuruluşlar vatandaşın haklarını da savunur. Diyalog TV bu konulardaki cesur davranması nedeniyle böyle üzücü bir olayla karşılaştı.”

Kemal Sedat

“Diyalog Gazetesi okurlarından biri olmanın yanı sıra TV yayınlarınızı da takip etmekteyim. En çok beğendiğim Reşat Akar’ın yayınları başta olmak üzere hakikatlerin ve doğruların konuşulmasıdır. TV 2020 açılmanız sayesinde bizlerde sizleri takip etmeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020, 11:58