Vizyon ve fikirler paylaşıldı

Orhan Mevlit ve yönetim kurulu basketbol hakemleri ile toplantı gerçekleştirdi

Vizyon ve fikirler paylaşıldı
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Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, göreve gelmelerinin ardından çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim Kurulu, ülke basketbolunun önemli paydaşlarından olan basketbol hakemleri ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda hakemlerle ilk ‘temas’ niteliği taşıyan toplantıda Orhun Mevlit, yeni yönetimin vizyonunu ve fikirlerini paylaştı. Yönetim ayrıca hakemlerin görüşlerini ve yaşadıkları problemleri dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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