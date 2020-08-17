Görüşler aktarıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun ele alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı" ifadesine yer verildi.

Çavuşoğlu: Türkiye'nin attığı adımları anlattık

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ndeki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında özellikle Libya'yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldık. Harita üzerinde Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs ekseninde hem genel anlamda neler olduğunu, Türkiye'nin attığı adımları anlattık. Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Elbette biz diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözleri hakkındaki bir soruya ise, "ABD Başkan adayının üslubuna bakınca insan üzülüyor. Konuşmada çok ciddi hatalar ve bilgi noksanlığı var. Dayatmaları kökten reddediyoruz. Cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez" yanıtını verdi.

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

Çavuşoğlu ise İsviçre'de yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin bölgedeki tüm meselelerin diyalogla, barışçıl yoldan çözülmesinden yana olduğunun altını çizmişti.

