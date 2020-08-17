Anastasiadis’in ‘Etekleri tutuştu’

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Başkanı Nikos Anastasiadis’in 1974 öncesi Maraş sakinlerine çağrı yaptığını, Kapalı Maraş’ın açılışına destek vermemelerini, bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişim yaptıklarını ve “ortak komite” kurulması önerisi sunduklarını ifade ettiğini belirtti.

Hasipoğlu “Kapalı Maraş açılımı ile ilgili Başbakan Ersin Tatar”ın son Ankara ziyaretinden sonra, GKRY tabir yerinde ise eteklerinin tutuştuğunu anlıyoruz” dedi.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye’ye atfen, önce etkilerini sonra da yalnız Güvenlik Konseyi veya Avrupa Konseyi’ne başvuruya değil, bütün Avrupa sürecinin kopmasına sebep olacağını hesap etmeli’ şeklinde bir açıklamada bulunuyor.” Bu tehditkar açıklamadan anladığımız kadarıyla, Doğu Akdeniz’deki Oruç Reis gemimizin arama faaliyetlerine karşı konusunda AB’den Türkiye aleyhine istediği kararı aldırtamayan Rum Yönetimi, şimdi de aynı hesabı Maraş konusunda yapmayı planlıyor. Ancak, tıpkı Doğu Akdeniz petrol meselesinde olduğu gibi, Maraş konusunda kendi yönetimin meseleye “temiz ellerle” gelmediğinin hesabını yapmıyor.”

Anastasiadis’in, federasyon görüşmelerinin başlaması bağlamında da iki şart öne sürdüğünü anımsatan Hasipoğlu, tekrar masaya oturmak için, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs adasına ait olan deniz yetki alanları içerisindeki arama faaliyetlerine son vermesini ve Kapalı Maraş’ın açılması konusunda yapılan tüm çalışmaların durdurulmasını istediğini vurguladı.

