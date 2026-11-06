Dev operasyon

Güney Kıbrıs genelinde uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama şebekelerine yönelik düzenlenen “Plegma” (Örgü) operasyonunda 26 kişi tutuklandı. Şubat ayından bu yana sürdürülen operasyonlar kapsamında toplam 233,5 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirilirken, yaklaşık 500 bin Euro değerindeki para ve mal varlığı da bloke edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Rum Polisi Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (DAOE) ile iş birliği içerisinde Güney Lefkoşa, Limasol, Larnaka ve Mağusa Bölgesi’nin yanı sıra Rum

Merkezi Cezaevi’nde de operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonların, uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı kişi ve yapılanmaların ortaya çıkarılmasını hedeflediği belirtildi.

Soruşturmanın, 19 Şubat 2026 tarihinde Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN) düzenlediği operasyonla başladığı kaydedildi. Söz konusu operasyonda 11 bin 480 adet torpil, 167 kilogram hintkeneviri, 62 kilogram kokain ve 4,5 kilogram hintkeneviri reçinesi ele geçirildi.

Ayrıca ateşli silahlar, nakit para ve içerisinde uyuşturucu madde bulunduğundan şüphelenilen elektronik sigaralara da el konuldu. İlk operasyon kapsamında tutuklanan 5 kişinin yargılanma sürecinin devam ettiği bildirildi.

Silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi

Devam eden soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Polis operasyonlarında 25 bin 25 Euro nakit para, 37 cep telefonu, bir tabanca, bir av tüfeği, farklı çaplarda 13 mermi ve 534 av fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler arasında az miktarda esrar, yaklaşık 10 gram kokain, içerisinde esrar bulunan iki öğütücü ve iki yarım içilmiş esrar sigarası bulunduğu açıklandı. Ayrıca 8 hassas teraziye de el konuldu.

Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 354 torpil, 456 işaret fişeği, 22 havai fişek, 192 maytap ve iki sis bombası da ele geçirilenler arasında yer aldı.

500 bin Euro’luk mal varlığı ve para bloke edildi

Operasyonun mali boyutunda Rum Kara Para Aklamayla Mücadele Birimi (MOKAS) ile iş birliği yapıldığı belirtildi.

Mahkeme kararları doğrultusunda bir ev, çok sayıda arazi, 10 otomobil ve 2 motosikletin de aralarında bulunduğu, tahmini değeri 400 bin Euro olan mal varlığına yönelik tedbir uygulandı. Ayrıca 100 bin Euro tutarındaki paranın da bloke edildiği açıklandı.

Organize suçlarla mücadele sürecek

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Plegma” operasyonunun özellikle uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraşan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, organize suçlarla mücadelenin kesintisiz ve çok yönlü şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026, 10:06