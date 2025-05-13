Çözüm önerileri sunuldu

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla tören düzenledi. Törende yapılan konuşmalarda hemşirelerin sorunlarına dikkat çekildi; acilen çözülmesi gereken sıkıntılar olduğu ifade edildi.

Lefkoşa Elysium Park'ta yer alan törende; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana muhalefet CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Türkiye’den Hep-Sen Sendikası Başkanı Yunus Şimşek, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ve 12 Mayıs Hazırlık Ekibi temsilcileri Velican Köleli ile Mürşide Yağmahan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, poster sergisi açıldı, fotoğraf ve video yarışması sunumları yapıldı ve dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Hemşireler ilk ve son nefeslerinde insanların yanı başında

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli konuşmasında, hemşirelik mesleğinin önemini vurgulayarak, hemşirelerin ilk ve son nefeslerinde insanların yanı başında olduklarını kaydetti.

Tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlayan İncirli, “Salona girdiğim zaman çok duygulandım. Çünkü kiminizle acil serviste, kiminizle yoğun bakım servislerinde, kiminizle hastanenin servislerinde birlikte çalıştım.” dedi.

Milletimizin sağlığı için mücadele ederiz

Hep-Sen Başkanı Yunus Şimşek de Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren hemşirelerin selamlarını getirdiğini kaydetti.

Etkinliğe katılmaktan onur duyduğunu dile getiren Şimşek, 6 Şubat depreminde Türkiye halkına yardıma koşan Kıbrıslı Türk meslektaşlarına teşekkürlerini sundu.

Hemşirelerin iyi günde değil, afette, savaşta ve deprem gibi felaketlerde her zaman en önde yer aldığına dikkat çeken Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Kıbrıs'ta görev yapan meslektaşlarım, yalnız değilsiniz. Sizin yanınızda omuz omuza mücadele edecek, gerekirse Kuzey Kıbrıs'ta gerekirse Türkiye'de 25 bin meslektaşınız var. 300 bin hemşire var. 300 bine yakın hemşirelik öğrencisi var. Hemşireler ölümlere karşı yaşatır, yaraları iyileştirir, dayanışmayı güçlendirir.”

Mesleğe ilgi giderek azalıyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen de hemşire eksikliğine rağmen KKTC vatandaşlar arasında hemşirelik mesleğine ilginin giderek azaldığına da işaret etti.

Özgöçmen, “Bu durumun temelinde hem maddi imkanların yetersizliği hem de mesleki değerin yeterince tanınmaması yatmaktadır. Bu noktada gençlerimizin hemşireliği bir kariyer yolu olarak benimsemeleri için burslar, eğitim destekleri, staj garantileri, istihdam güvencesi gibi teşvik edici mekanizmalar hızla devreye alınmalıdır.” şeklinde konuştu.

Özel sektörde maaş sorunu

Özel sektörde görev yapan hemşirelerin asgari ücret düzeyinde maaşlarla çalışmaya zorlanmasının da mesleği cazip olmaktan uzaklaştırdığını dile getiren Özgöçmen, özellikle belediyelerde görev yapan hemşirelerin kadro taleplerinin karşılanması gerektiğini kaydetti.

Bize verilen hiçbir söz tutulmadı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de Sağlık Bakanı’nın Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan olaylardan dolayı meslektaşlarını “katil” ilan ettiğini savunarak bundan dolayı 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü törenine Sağlık Bakanı’nı davet etmediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı ve Başbakan ile ciddi sıkıntıları olduğunu söyleyen Özgöçmen, “Bize verilen hiçbir söz yaklaşık olarak iki buçuk yıldır tutulmamıştır. Başbakanımız bize verdiği hiçbir sözü yerine getirmemiştir.” diye konuştu.

Yağmahan hemşireleri kutladı

12 Mayıs Hazırlık Ekibi temsilcisi Mürşide Yağmahan ise bu anlamlı gün vesilesiyle, ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan tüm hemşireleri kutladı; etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, 12 Mayıs Hemşireler Haftası ‘’Biz Kimiz?’’ temalı fotoğraf/video yarışmasında derece girenlere ödülleri verildi.

