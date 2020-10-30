Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kapsamında yürüyüş düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kapsamında Lefkoşa’da coşkulu bir yürüyüş düzenlendi.

Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin Covid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlediği yürüyüş, “Dereboyu” olarak da bilinen Mehmet Akif Caddesi üzerinde, saat 15.00’te başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa bölgesindeki okullardan öğrenciler, öğretmenler ve izcilerin katılımıyla gerçekleşen, TC-KKTC bayraklarının taşındığı yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, kuvvet komutanları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yürüdü.

Yürüyüş sonrasında Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğrencilere ve vatandaşlara seslendi, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu konser verdi.

Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kuruluşunun 97’nci yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, diğer üst düzey askeri erkan, siyasi parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, muharip dernekler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören; saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve anıt özel defterinin imzalanması ile tamamlandı.

Güzelyurt’ta renkli kutlama

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümü için Güzelyurt’ta da tören düzenlendi.

Verilen bilgiye göre; Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı. Tören daha sonra Kapalı Çarşı’da devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten şiir ve konuşmaların ardından Sevgi Çiçeği Kültür ve Sanat Derneği (SEÇ-DER) folklor ekibi halk dansları gösterisi sundu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun mini konseri ile tören sona erdi.

İskele’de 97’nci yaş coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümü KKTC genelinde törenlerle kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İskele’de de tören düzenlendi. 7’den 70’e çok sayıda kişinin katıldığı İskele’deki törenler; Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda gerçekleşti.

İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bir sonraki bölümü ise Ecevit Meydanı’nda yapıldı.

Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ise İskele Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni Refik Hazır ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen Özcan Sarak yaptı.

GKK Bandosu, 29 Ekim konseri verdi

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, korteje öncülük eden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun verdiği konser ile son buldu.

Değirmenlik’te Ata’ya saygı duruşu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet rejimini ilan etmesiyle her yıl

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak Türkiye ve KKTC’de coşkuyla kutlanan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”, Değirmenlik’teki Büyük Önder Atatürk’ün büstü önünde gerçekleşen törenle kutlandı.

Bakü’deki törene Veçhi de katıldı

Öte yandan Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı.

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu.

FOTO: 29 EKİM TÖRENLERİ TÜMÜ

