Yarışmalarla kutlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı Sezai Sezen, Kızılay konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında mesaj yayımladı.

Sezai Sezen, “Kızılay’ın varoluş sebebi olan gönüllü yardımlaşma ve destekleme ruhunu toplumumuzda daha da artırabilmek dileğiyle içinde bulunduğumuz Kızılay Haftası’nda toplumsal sorunlara, yine toplumdan aldığımız güçle çözüm üretme gayreti içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Kızılay Haftası’nın başlangıç günü olan 29 Ekim’in Kızılaycılar için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yapan Sezen, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yılını ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutlarım” dedi.

Toplumdaki dayanışmayı ve gönüllü yardımlaşmayı desteklemek amacıyla faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştireceklerini dile getiren Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve katkılarıyla Kızılay Haftası kapsamında okullarda bir dizi etkinlik planladıklarını kaydetti.

Sezen, iyilik yapma, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gereken önemli kültürel değerlerimizin başında geldiğini vurguladı. İyilik ve yardımlaşma konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak, iyilik yapma ve yardımlaşma bilincini öncelikle yarının büyükleri olan çocuklarda oluşturmak amacıyla resim ve kompozisyon yarışması düzenlediklerini belirten Sezen, bu yarışmalarla toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacak değerler konusunda daha bilinçli bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin resimleri ile renklenecek

İlkokullar arası iyilik ve yardımlaşma konulu resim yarışmasına 29 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren kamu ve özel ilkokullardan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek. Jüri değerlendirmesi sonrasında dereceye giren 3 öğrenciye tablet hediye edilecek.

Yarışma sonuçları 22 Aralık’ta duyurulacak

İlkokullar arası resim yarışması ile ortaokullar ve liseler arası kompozisyon yarışmasının sonuçları

22 Aralık tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.