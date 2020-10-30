Keserle vurdular

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de önceki gün yapımı devam eden kolej inşaatı alanında çıkan kavgada Salim Akan’ı ciddi şekilde darp ederek ağır yaralanmasına neden olan baba oğul Cafer Taş ile Hüseyin Taş dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren Salim Akan’ın Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ndeki tedavisi sürerken, baba-oğul zanlı hakkında ilk etapta bir gün tutukluluk emri alındı.

Salim Akan’ın hayati tehlikesi var

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Sedat Tombul, zanlı Cafer Taş ile Hüseyin Taş’ın 28 Ekim 2020 tarihinde İskele’de yapımı devam eden kolej inşaatı alanı içerisinde yaptıkları kalıp işinin kendilerine engel olduğu gerekçesiyle Fikri Akan ve oraya gelen abisi Salim Akan ile tartıştıklarını söyledi. Polis, kavga esnasında zanlıların kalıp sıkma kelepçesi ve keserin kesici ağzıyla Akan kardeşlere vurarak ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların, Salim Akan’ın kafatasının kırılmasına, beyin kanaması geçirmesine ve şakağında 5 santim uzunluğunda kesi oluşmasına sebep olduklarını kaydetti. Salim Akan’ın başına aldığı darbelerden dolayı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını söyleyen Tombul, hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden Tombul, zanlıların bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında “Ciddi darp”, “Vahim zarar” ve “Yaralama” suçlamaları ile ilgili olarak soruşturma başlatılan zanlılar Cafer Taş ile Hüseyin Taş’ın bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.