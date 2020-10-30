Tarihi mesaj

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği mektupla, “Kıbrıs Türk lideri olarak görev yaptığı süre boyunca kapsamlı çözüm için sürdürdüğü̈ yapıcı iş birliği, açık yüreklilik ve samimiyeti için” teşekkür etti. Guterres “Toplumunuzun ve adanın, daha iyi bir geleceğe ulaşması için ortaya koyduğunuz inancı fazlasıyla değerli buluyorum” dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Guterres, gelecekteki uğraşlarında başarılar dilediği Akıncı ile yollarının yeniden kesişmesini de temenni etti.

Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme yönelik çabalarını ve bağlılığını içtenlikle takdir ettiğini ileten Guterres mektubunda, “Toplumunuzun ve de adanın daha iyi ve daha barışçıl bir geleceğe ulaşmasına dair görev süreniz boyunca ortaya koyduğunuz inancı fazlasıyla değerli buluyorum” dedi.

Guterres, tüm barış sürecinde, özellikle de 2019 yılında Berlin’de gerçekleştirilen üçlü̈ toplantıda sergilediği açık yüreklilik ve samimiyeti için de Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti.

“Emsalsiz ilerlemeyi̇” takdir etti̇

BM Genel Sekreteri Akıncı’ya gönderdiği mektupta şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk lideri olarak görev yaptığınız süre boyunca sürdürdüğümüz yapıcı işbirliği için teşekkürlerimi lütfen kabul ediniz.

Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme yönelik çabalarınızı ve bağlılığınızı içtenlikle takdir ettiğimi özellikle ifade etmek isterim. Toplumunuzun ve de adanın, daha iyi ve daha barışçıl bir geleceğe ulaşmasına dair görev süreniz boyunca ortaya koyduğunuz inancı fazlasıyla değerli buluyorum. Tüm barış sürecinde, özellikle de geçtiğimiz yıl Berlin’de Kıbrıslı Rum muhatabınız Sayın Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirilen üçlü toplantıda sergilediğiniz açık yürekliliğiniz ve samimiyetiniz için de size teşekkür ederim.

Kapsamlı çözüm yolunda zorluklar bulunmaya devam etse de, Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak görev yaptığınız dönemde, Ocak ve Haziran 2017’de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’na gidilmesini sağlayan 2015-2017 yılları arasındaki son müzakere sürecinde elde edilen emsalsiz ilerlemeyi takdir ediyorum.

İlgili Güvenlik Konseyi kararlarında ortaya konan BM parametreleri uyarınca kapsamlı bir çözüm yönünde müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalara süregelen desteğinize inancım tamdır. Gelecekteki uğraşlarınızda başarılar diler, yollarımızın yeniden kesişmesini temenni ederim.

En derin saygılarımı lütfen kabul edin, Ekselansları."