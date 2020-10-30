Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara ziyareti sırasında Amerika’nın Sesi’nin (VOA-Türkçe) sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafıyla nasıl bir müzakere süreci yürüteceğini “İki devletli çözüm, KKTC’nin tanınmasında ısrar edilmesi” olarak özetledi. Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar konusunda Türkiye’yle birlikte hareket etme stratejinden kesinlikle vazgeçilmeyeceğinin altını çizen Tatar, Kıbrıslı Türkler olarak Kıbrıs’ın zenginliklerindeki pay alma hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Rumlar tarafından Kıbrıslı Türkleri eşit kabul etmek üzere hiçbir anlaşmada uzlaşılmadığını söyleyen Tatar, dolayısıyla da artık dünyanın ve Avrupa’nın “federal çözüm” yaklaşımını terk etmesi gerektiği görüşünde. “Federal ortaklık iddiasında, Kıbrıs Türkleri asimile edilecektir” diyen Tatar, kendi döneminde bütün dünyaya bunu anlatmak için Türkiye’yle birlikte çalışacağını söyledi.

Tatar, KKTC’de yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Maraş’ı tamamen halka açmak için gerekeni yapacaklarını da ifade etti.

“Oyun Kıbrıs Türklerini asimile etmektir”

Tatar, “Kıbrıs sorununun çözümünde beşli konferans yapılması son seçenek, ‘son şanstır’ dediniz. Neden?” sorusu üzerine Tatar, şu yanıtı verdi:

“Crans-Montana’da federal temelli bir çözüm arayışı, Türk tarafınca sergilenen bütün iyi niyete ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gösterdiği esnekliğe rağmen Rum tarafınca reddedilmiştir. Masa bozuldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in orada açıklamaları var, gerçekten tarihi bir fırsatın kaçırılmış olduğuyla ilgili. Herkesçe bilindiği üzere Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerle yönetimi de zenginlikleri de paylaşmak istemiyorlar. Eşitlik temelli bir anlaşmaya asla rıza göstermeyecekleri görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olmam dolayısıyla Rum gazetelerinde çok sayıda kapsamlı yayınlar vardır ve oralarda da ifade edilmiştir ki ‘Tatar iki devletli modelden bahsetmektedir, eski model çözüm arayışları geride kalmıştır, biz bunu sevmeyebiliriz, benimsemeyebiliriz ama galiba Tatar doğruyu söylüyor’ diye. Benzeri çok açıklamalar var Rum tarafı gazetelerinde. Artık herkes biliyor ki Rum tarafınca Kıbrıslı Türklerle zenginlikleri paylaşma kabul edilmiyor çünkü artık onlar dünyaca tanınan bir Avrupa devleti. Kendi kendilerini yönetmek, kendi kararlarıyla yola devam etmek, dünyanın onlara verdiği destekle süreci ileri taşımak kolaylarına geliyor. Bütün bunları Kıbrıslı Türklerle paylaşmak kabul edebilecekleri bir şey değildir. Dolayısıyla bizleri şöyle bir oyuna getirmeye çalışıyorlar: Esas itibariyle tezgahladıkları şey bir ortaklık, bir federal sistemden ziyade adı Kıbrıs Federal Cumhuriyeti ama özü bakımından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı olacak şekilde çoğunluğun azınlığı yönettiği, Türkiye’yle bağlarımızın koparıldığı bir ortaklık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti AB üyesi değil işin dışında kalacak ve süreçte garantörlüğü de sulandırılacak, ortadan kaldırılacak, AB içindeki serbest insan ve sermaye dolaşımına dahil olmadığı için Türkiye’yle bağlarımız yavaşça kopacak ve Kıbrıs Türkleri asimile edilecektir. Oynanmakta olan oyun budur ve bundan zerre kadar şüphem yoktur. Halkımı da aydınlatmaya devam ediyorum. Şu ana değin halkımız yanlış yönlendirilmiştir ve yanlış, olmayacak bir beklenti yaratılmıştır. 'Kıbrıs’ta federal bir çözüm ile AB içerisinde daha zengin bir hayat ve AB güvenlik mekanizmaları içerisinde güvenliğimiz de sağlanacaktır' denilmiştir. Ama işin ciddiyeti gerçekten bambaşkadır.”

Türkiye KKTC’nin her zaman yanında

KKTC’nin haklı davasında Türkiye Cumhuriyeti’ni yanında gördüğünü ve bundan güç aldığını kaydeden Tatar, “Mesela bugün pandemi döneminde bizim çok büyük sıkıntılarımız vardır. En başından beri yanımızda Türkiye’yi bulduk. Gerek sağlık malzemesi, gerek sağlık çalışanlarının eğitimi, gerekse de pandemiye yönelik acil durum hastanesine ihtiyaç oldu ve bu ihtiyaçlar için yanımızdaki Türkiye’dir” dedi.

82’nci vilayet iddiası…

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin Türkiye’nin 82’nci vilayeti gibi bir noktaya taşındığı’ eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, “Bunlar gerçekten gerçek dışı, bizim Türk hükümetiyle, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkilerimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da iyi olacaktır çünkü bizim Türk hükümetine her zaman ihtiyacımız vardır ve bunu KKTC’de herkes bilir. Dolayısıyla ben ilişkileri bu noktaya getirmiş biri olarak çok mutluyum” yanıtını verdi.

“Maraş’ın tümüyle açılması yakında…”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kapalı Maraş’ın tamamen ne zaman açılacağı” yönündeki soruya da yanıt verdi. Tatar, öncelikli olarak Maraş’ın sahil şeridi, kamu alanları, parkları gibi alanların bakanlar kurulu kararıyla kademeli olarak askeri bölgeden sivile dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti. “Sivil bölgeyi de Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle büyük ölçüde eski mal ve hak sahiplerine devredeceğiz” diyen Tatar, “Ondan sonra da açılmış olacak, tamamıyla açılmış olacak. Şu anda bu Kıbrıs’ta benim cumhurbaşkanı seçilmemden sonra bir hükümet çalışması var. Bu iş hükümet kurulduktan sonra gündeme gelecek” şeklinde konuştu.

Budapeşte temsilcisi Ezel’i kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Budapeşte Temsilciliği görevine yeni atanan Özgür Ezel’i kabul etti.

Bu tür görevlendirmelerin Kıbrıs Türk halkının dünyadaki temsiliyeti açısından önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özgür Ezel’e KKTC Budapeşte Temsilciği görevinde başarılar diledi.