Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü olan 29 Ekim Bayramı Kuzey Kıbrıs’ta da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Türkiye’ye ait sismik araştırma gemileri Akdeniz’de boy gösterdi. Gemiler gündüz alay sancakları ile gece ise tenvirat çekilerek süslendi.

Özellikle deniz/ kıyı güvenliğinde ve son dönemde Doğu Akdeniz’de adını sıklıkla duyulan gemiler, bu kez kutlama için kendilerini gösterdi. Devletin ve milletin varlığına göz diken, sismik araştırma ve sondaj yapan gemilerini taciz etmeye çalışan unsurların sürekli karşısında olan çelik yunuslar bu kez Cumhuriyet coşkusu ile milletinin karşısına çıktı ve gündüz alay sancakları ile gece ise tenvirat çekilerek süslendi.

Gemiler yine dosta güven düşmana korku verdi.