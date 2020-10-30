İki yıldır analiz yapılmıyor

Ziraat Mühendisleri Odası, zeytinyağında tağşiş (hileli ürün) analizlerinin bir an önce yapılmasını talep ederek, son iki yıldır analizlerin yapılmamasının nedeninin Tarım Bakanlığı tarafından açıklanmasını istedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin zeytin hasadının başladığı bugünlerde Tarım Bakanlığı’nın yasal olarak (56/2014 Genel Gıda ve Yem Yasası) asli görevleri arasında bulunan zeytinyağında tağşiş (hileli ürün) analizlerinin son iki yıldır yapılmadığını hatırlattı. Uluçam, “Tağşiş analizlerin yapılması hem üretimi, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruma açışından gerekli olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Uluçam, en son 2017 Aralık ve 2018 Ağustos döneminde yapılan zeytinyağı analiz sonuçlarının firma bazında kamuoyuyla paylaşıldığını ve tağşişli zeytinyağlarının Ticaret Dairesi yetkisine dayanarak, piyasadan toplatıldığını anımsattı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 12:26