‘Daima takipteyiz’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgede son dönemde yaşananların KKTC’yi olumsuz etkilememesi için Türkiye’nin gerekli tüm adımları attığını ifade etti.

Bölgede karşılıklı atılan füzelerin Kıbrıs’ı da potansiyel hedef haline getirdiğini söyleyen Kurtulmuş, bu nedenle Kıbrıs’ta F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını belirterek, Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.



Kurtulmuş, Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heyetinde KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, KKTC–Türkiye Dostluk Grubu Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, KKTC–Türkiye Dostluk Grubu Üyeleri CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve YDP Milletvekili Talip Atalay yer aldı.

TBMM’de yer alan görüşmede Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu heyetine KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da eşlik etti.

Kıbrıs Türk halkını yok sayan hiçbir yaklaşımın kabul edilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, iki devletli çözüm vizyonunun uluslararası platformlarda gündemde tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

“F-16 uçakları Kıbrıs Türk halkına güven verdi”

KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da parlamentolar arası ilişkilerin ve dostluğun önemine değindi. Son dönemde bölgede yaşanan savaş ve gerilimlerin yarattığı endişeye dikkat çeken Canaltay, özellikle son gelişmeler nedeniyle Doğu Akdeniz’in bir savaş bölgesi görünümü kazandığını ifade etti.

Türkiye’ye Kıbrıs Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Canaltay, Türkiye tarafından gönderilen F-16 uçaklarının Kıbrıs Türk halkına güven verdiğini söyledi.

Dostluk grupları Ankara'da bir araya geldi

Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin parlamentolar arası dostluk grupları Ankara'da bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre; KKTC - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Dostluk Grubu üyeleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, KKTC - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay’ın yanı sıra, Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali ile üyeler CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, YDP Milletvekili Talip Atalay, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat katıldı.

