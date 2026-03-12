Giderler arttı gelirler azaldı

Suna ERDEN

Koalisyon hükümetinin geçtiğimiz pazar günü açıklanan Tasarruf ve Ekonomik Tedbirler Paketi’ni genişletmek için yoğun bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Devlet gelirlerinin azalması nedeniyle giderlerin kısıtlanmasını ön plana alan hükümetin, ikinci paketin açıklanmasının ardından bazı kalemlere zam yapacağı kaydedildi.

Dünya piyasalarında petrol fiyatlarının artması nedeniyle hükümet, akaryakıta dün gece yarısı ikinci bir zam daha yaptı.

Benzine 5 TL, Diesele 6 TL zam gelirken, 95 oktan benzi 52,12 TL’den 57,12'TL ye, 98 oktan benzin 53,12 TL’den 58,12 TL’ye euro diesel 49,25 TL’den 55,25 TL’ye gaz yağı ise 50,25 TL’den 56,25 TL’ye yükseldi.

Zammın tüm sektörleri tetikleyeceği, hayat pahalılığının artacağı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre, akaryakıt zammı sonrasında üretim maliyetlerinin artması nedeniyle Elektrik Kurumu da fiyat artışı konusunda hükümetin onayını bekliyor. Kurumun, zorunlu fiyat artışıyla ilgili önerileri Başbakan Ünal Üstel’in bilgisine getirdiği belirtiliyor.

Sigara, alkollü içecek, emlak vergilerinin artırılması gibi önerilerin de hükümet tarafından incelendiği ifade ediliyor.

İlk tepki Çağıner’den

Hükümetin bu konuda Ticaret Odası başta olmak üzere, diğer ekonomik örgütlerle kapsamlı bir toplantı yapması beklenirken, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizm sektörünün artan maliyetler nedeniyle ciddi bir çıkmaza girdiğini belirtti.

Çağıner, uzun süredir devam eden girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle KKTC turizm piyasasının rekabet edebilirliğini büyük ölçüde yitirdiğini ifade etti. Savaş öncesinde yapılan yakıt zammı ile savaş sonrasında dün akşam gerçekleştirilen ilave zammın, yakın zamanda elektrik fiyatları ve diğer maliyetlere de yansıyacağını kaydeden Çağıner, sektörün altından kalkılması mümkün olmayacak bir sürece girdiğini söyledi.

Pandemi dönemini arar hale geleceğiz

Yaşanan zam dalgasına savaş nedeniyle ortaya çıkan rezervasyon iptallerinin de eklendiğini belirten Çağıner, turizm sektörünün pandemi dönemini arar hale geldiğini dile getirdi.

Turizmin ülke ekonomisinin sürükleyici sektörlerinden biri olduğunu belirten Çağıner, turizmin yalnızca ülkeye gelen turistlerin harcamalarıyla değil, sektörde çalışan emekçilerin yarattığı ekonomik hareketlilikle de sanayi, tarım ve ticaret üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi.

Çağıner, alınması gereken önlemlerin artık basit tedbirler olmaktan çıktığını vurgulayarak, girdi maliyetlerinin ivedilikle ve her ne pahasına olursa olsun aşağı çekilmesi gerektiğini kaydetti. Aksi halde kısa süre içinde turizm işletmelerinin ve ardından diğer sektörlerin domino etkisiyle yıkılabileceği uyarısında bulundu.





