Kamera kayıtları işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan saldırı olaylarına bir yenisi eklendi. Saldırganlar bu kez bir iş adamının evini ses bombasıyla hedef aldı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre; olay 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleşti. M.A. ile A.H.T. ve henüz aranmakta olan kişiler, Yemiboğaziçi’nde, önemli bir iş adamına ait evin bahçesine ses bombası attı.

Olayın polisin bilgisine 5 Mart’ta gelmesinin ardından bölgeye giden Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, arazi içerisinde bir adet cep telefonu, sim kart ve konu bombaya ait pim buldu. Telefon ve çevrede bulunan 61 adet güvenlik kamera kaydı görüntüsünü mercek altına alan polis, kısa sürede zanlı M.A. ve A.H.T.’yi tespit etti ve önceki gün düzenlediği operasyon sonucu yakaladı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, mesele kapsamında aranmakta olan başka şahısların da olduğu açıklandı.

Bahçeye ses bombası attılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin; 1 Mart’ta, saat 04.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, bir iş adamına ait evin avlusuna, evin arka kısmında bulunan boş araziden ses bombası atıldığını ve avludaki beton zemin üzerinde bir metrelik çatlak oluştuğunu açıkladı. Olayın 5 Mart’ta polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgeye gidildiğini ve boş arazi içerisinde bir adet cep telefonu, sim kart ve bombaya ait pimin bulunarak emare alındığını aktaran polis, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, bölgede bulunan 61 adet güvenlik kamera kaydının incelendiğini ve teknik takip sonucunda, mahkeme huzurundaki zanlılar M.A., A.H.T. ve aranmakta olan şahısların konu araziye giderek saldırıyı gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü ve aranan şahısların olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.