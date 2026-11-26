Lefkoşa'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, kadına şiddete karşı önleyici ve etkili politikalar ile önlemlerin hayata geçirilmesi talep edildi.

Yürüyüşü organize eden 25 Kasım Organizasyon Komitesi örgütleri, dayanışma çağrısı yaparak, hiçbir kadının korkuyla yaşamaması ve şiddet yüzünden hayattan koparılmaması gerektiğini vurguladı.

Örgütler, kadının yaşam biçimine, kıyafetine, söz hakkına ve bedenine müdahale eden her tutumun, şiddetin ilk adımı olduğunu belirtti.

Etkinlik kadın cinayeti kurbanlarının isimleri okunarak başladı. Örgütler daha sonra, Mor Çember’in bulunduğu Kemal Şemiler Caddesi’nden, Cumhuriyet Meclisi önüne yürüdü.

Yürüyüşün ardından Kuir Kıbrıs temsilcisi Meryem Tarkan bir konuşma yaptı ve Baraka Kültür Merkezi’nden İncilay Gök ortak basın bildirisini okudu. Yürüyüşte ayrıca kadına yönelik şiddeti protesto eden döviz ve pankartlar taşındı.

25 Kasım Organizasyon Komitesi şu örgütlerden oluşuyor:

“Alevi Kültür Merkezi, Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, BASIN-SEN, Belediye Emekçileri Sendikası, CTP Kadın Örgütü, ELSEN, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (BİR-SEN), KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, Kadın Eğitimi Kolektifi, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Maliye-Sen, MHD (Mülteci Hakları Derneği), Özgür ve Asi, TDP / TOCEK, YKP.”

