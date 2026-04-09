Değerlendirme yapılacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), sanayi sektörünün mevcut durumunu sahada değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejik yol haritasını sektör temsilcileriyle birlikte oluşturmak amacıyla başlattığı bölgesel sektör toplantılarının ilkini Gazimağusa’da düzenliyor. Palm Beach Hotel’de bu akşam saat 18.00’de gerçekleştirilecek toplantıda, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde faaliyet gösteren sanayiciler bir araya gelecek.

“Geleceğimizi birlikte belirleyelim” sloganıyla hayata geçirilen toplantı serisi kapsamında, sanayi sektörünün temel sorun alanları geniş bir çerçevede ele alınacak. Üretim süreçlerinde yaşanan yapısal sorunlar, ihracatın önündeki engeller, enerji maliyetlerinin sanayi üzerindeki etkisi, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, nitelikli iş gücü ihtiyacı ve işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik başlıklar toplantının ana gündemini oluşturacak.

Toplantılarda, sanayicilerin sahada karşılaştığı sorunların doğrudan dinlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ortak akıl çerçevesinde geliştirilmesi hedefleniyor. KTSO yetkilileri, alınacak görüşlerin yalnızca tespit niteliğinde kalmayacağını, aynı zamanda veriye dayalı analizlerle desteklenerek somut politika önerilerine dönüştürüleceğini belirtiyor. Bu kapsamda toplantıların, sanayi politikalarının şekillendirilmesinde aktif rol oynaması amaçlanıyor.

Gazimağusa’daki ilk buluşmanın ardından bölgesel toplantıların farklı merkezlerde devam edeceği bildirildi. Program çerçevesinde ikinci toplantı 15 Nisan’da Girne’de, üçüncü toplantı ise 22 Mayıs’ta Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Böylece ülke genelindeki sanayi temsilcilerinin sürece doğrudan katkı sunması hedefleniyor.

KTSO, tüm sektör temsilcilerini toplantılara katılmaya davet ederken, her sektörün görüş ve önerilerinin dikkate alınacağı kapsayıcı bir süreç yürütüleceğini vurguladı. Açıklamada, oluşturulacak ortak yol haritasının sanayi sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

“Bizim Üretimimiz, Bizim Gücümüz” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten KTSO, güçlü bir sanayi yapısının ancak tüm paydaşların katılımıyla mümkün olabileceğine dikkat çekerek, kamu, özel sektör ve ilgili tüm kesimleri sürece katkı koymaya çağırdı.

