Denetim yapılmalı

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünler farklı tezgâhlarda farklı etiketlerle satışa sunuldu. Bir tezgahta 100 lira olan taze fasulye bir başka tezgahta 200 liradan alıcı bekledi. Domates bir tezgâhta 110, diğer tezgahta 150 liradan alıcı beklerken, kirazın fiyatı da değişkenlik gösterdi. Bir tezgahta 450 olan kiraz, bir başka tezgahta 600 liradan satıldı.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, pahalılıktan, tezgahlardaki fiyat farklarından ve denetimsizlikten dert yanarken, denetim eksikliğinin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…?

Zorlu Töre

“Pahalı ürün de var, ucuz olan da var. Taze fasulye yeni çıktığı için fiyatı 200 liradır. Mesela 150 liraya da 80 liraya da domates var, kalitesine göre fiyatı değişiyor. Mesela yeşillik fiyatları uygun, herkes cebine göre alışveriş yapmalıdır. Ülkemizde genel anlamda pahalılık olsa da mevsimlik ürünlerde ucuz ürünler olabiliyor. Daha önce 400 lira olan çilek şimdi 200 lira oldu. Öte yandan piyasanın denetlenmesi gerekiyor.”

Kemal Özgen

“Bayram öncesi fiyatlar çok yüksek. Ülkemizde üretilen çilek dahi 200 lira. Domatesi 120 liradan aldım, fiyatı çok yüksek. Haftalık pazar alışverişi en az 5 bin TL tutuyor.”

Ömer Meraklı

“Halkın temel ihtiyaçlarından biri domatestir. Domates pahalı, bu da denetimsizlikten kaynaklanıyor. Denetim olmadığı sürece hiçbir şeyden hayır gelmez. Asgari ücret alan biri bu pahalılıkta asla geçinemez. İki kişilik bir eve en az 100 bin TL girmesi gerekiyor. Aksi takdirde geçinmek imkansız.”

Turgay Kara

“Pazar yerleri bazı ürünlerde marketten daha pahalı hale geldi. Asgari ücretli her istediğini alırsa bayramlık paraları kalmayacak, fiyatlar çok yüksek.”

Zahide Polat

“Fiyatlar çok pahalı; domates, salatalık, yeşillik aldım, başka bir şey alamadım.”

Cemalettin Korkmazer

“Pazar yerinde pahalı ürün de ucuz olan ürün de var. Bayram üzeri fiyatlar daha da arttı. Asgari ücretle geçinmek imkansız. Sadece gıda değil, ayakkabı, elbise, ilaç her şey çok pahalı.”

Hüseyin Yenal

“Denetim yok, bu nedenle aynı ürün farklı fiyatlardan satılıyor. Üretici kaça satıyor, toptancı kaça satıyor, pazarcı kaça veriyor. Bunların hepsinin denetlenmesi lazım. Serbest piyasa böyle değildir. Kar oranları bellidir. Herkes kafasına göre kar marjı koyamaz. Ama denetim olmadığı için ürünler arasında 50 lira, 80 lira fark oluyor.”

Esra Ümit

“Genel anlamda pahalılık var, sadece pazar değil, her alanda fiyatlar artmış durumda.”

Asma yaprağı: 800 TL

Kiraz: 450 – 600 TL

Sarı fasulye: 350 TL

Üzüm: 300 TL

Can erik: 250-300 TL

Kayısı: 250 TL

Acı biber: 250 TL

Kaliforniya biber: 250 TL

Şeftali: 250 TL

Nektarin: 180- 200 TL

Çilek: 180-200 TL

Domates 110-120-130-150 TL

Kavun: 120 TL

Elma: 120 TL

Taz fasulye: 100-200 TL

Muz: 85-90 TL

Limon: 85 TL

Mor soğan: 80 TL

Karnabahar: 80 TL

Yeşil biber: 80 TL

Pancar: 70 TL

Kabak: 70 TL

Patlıcan: 60 TL

Havuç: 50- 60 TL

Sarma: 40 TL

Soğan: 38 TL

Patates: 30 TL

Maydanoz: 30 TL

Marul: 30 TL

Salatalık: 20 TL