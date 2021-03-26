Deniz: Katkı devam edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla bakanlık tarafından başlatılan gıda ve temizlik paketi yardımlarında destek veren Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na (KTTO) teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre Koral Çağman, hükümet olarak önceliklerinin, halkın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sağlayabilmek olduğunu belirtti.

Ekonominin durakladığı kötü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Bakan Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinde meydana gelen ekonomik küçülmenin yansımalarının ülkede de görüldüğüne değinen Çağman, bunların üstesinden gelebilecek formüller üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ziyaret sonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e katkıları için teşekkür plaketi takdim etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

Deniz, “Pandemi döneminde toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ve yardımlaşma önem kazandı. Ticaret Odası olarak Sağlık Bakanlığı’na, 1 milyon 800 bin TL katkıda bulunduk. Pandemi gibi olağan durumlarda imkanlarımız dahilinde katkı yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız yardımlar bizi anlamlı kılıyor” dedi.

Deniz, pandemi sürecinde işletmelerin devam edebilmesi ve istihdamın korunması için radikal kararlar alınması gerektiğine vurgu yaparak, tüm çalışmaları için oda adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman’a teşekkür etti.