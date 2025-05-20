Denize veriliyor

Suna ERDEN

Gün geçtikçe gelişen ve nüfusu artan İskele’de arıtma sorunu yaşanırken, atık suların denize dökülmesi her kesimin tepkisine neden oluyor. Long Beach'ta yaşayan vatandaşlar kanalizasyon olmamasından dolayı atık suların denize dökülmesinden dert yanıyor. Bina sayısının ve nüfus oranının arttığı belirten bölge sakinleri altyapının yetersiz kaldığını ifade ediyor.

İskele gibi Girne’de de aynı sorun yaşanıyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle artan şehir nüfusu nedeniyle Girne Arıtma Tesisi'nde kapasite sorunu yaşandığını belirterek, bu durumun zaman zaman denize sızıntıya yol açtığını açıkladı.

Kapasite sorununu gidermek için belediye ekiplerinin resmi tatil olmasına rağmen gönüllü olarak çalışmalara başladığını ifade eden Şenkul, altyapı eksiklerini görev süresi sona ermeden tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Şenkul'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Girne Arıtma Tesisimizde dün (önceki gün) öğlenden beri 19 Mayıs tatili sebebiyle artan şehir nüfusuna bağlı olarak zaman zaman kapasite sorunu yaşanmaktadır.

Ne mutlu ki, resmi tatil olmasına rağmen, gönüllü olarak işbaşı yapan çalışanlara sahibiz.

Girne Belediyesi Kanalizasyon ekipleri gerekli kapasite artırımı için an itibarıyla çalışmaya başlamıştır.

Hedefimiz en kısa sürede çalışmayı tamamlayıp, az da olsa zaman zaman denize sızıntı olmasına sebep olduğunu tespit ettiğimiz bu kapasite sorununu gidermektir.

Ne mutlu bize ki resmi tatil olmasına rağmen gönüllü olarak işbaşı yapıp sorunu ertelemeyen çalışanlara sahibiz Kanalizasyon Bölümünde.

Görev süremiz bitmeden tüm altyapı eksiklerini gidererek, yerimize gelecek idarecilere daha sorunsuz bir kent bırakacağız.

Şeffaf ve direk iletişim sadece güzellikleri, projeleri değil sorunları ve eksikleri de vatandaşlarımızla paylaşmak anlamına gelir bizler için.

Sürekli söylediğimiz gibi belki yarın değil ama görev süremiz bitmeden tüm altyapı eksiklerini gidererek yerimize gelecek idarecilere daha sorunsuz bir kent bırakacağız."

