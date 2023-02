Deprem paniği

Ömer KADİROĞLU

Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs sahillerine ölü balinaların vurmasının ardından şimdi de deniz suyu geri çekildi. Girne Antik Liman, Bafra ve Karpaz’da deniz seviyesinin geri çekilmesi vatandaşı paniğe soktu.

Kısa süre önce Türkiye’de iki büyük deprem yaşanmasından dolayı deniz seviyesinin geri çekilmesini tusunami ve depreme yorumlayan vatandaşlar, çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Panik yaşayan vatandaşlar, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremi ile tsunami felaketini hatırlatarak bu durumun deprem işareti olup olmadığını sorguladı. Ancak uzmanlar, yaşanan durumunun depreme yorumlanmasının doğru olmadığını belirtiyor.

Denizlerdeki çekilmenin her yıl bu dönemlerde yaşandığı ifade ediliyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, denizlerdeki çekilmenin her yıl bu dönemlerde yaşandığını, telaş yapılacak bir durum olmadığını ifade ederek, “Denizlerdeki çekilmeyi depremle bağdaştırmak doğru değil” dedi. Her yıl bu aylarda deniz çekilmelerinin yaşandığını ve bunun olağan bir durum olduğunu kaydeden Sarp, “Ortada panik yapılacak bir olay yok. Denizlerdeki çekilmeler normal bir durumdur” dedi. Kıbrıs Postası’na konuşan Mediha Orun Sarp, denizlerdeki çekilmelerin “gelgit” olaylarından kaynaklandığına dikkat çekerek, “Şiddetli kuzey yönlü rüzgarlar sebebiyle deniz çekildi. Güney yönlü rüzgar yaşanmaya başladığında denizlerimiz tekrardan eski seviyelerine gelecektir” diye konuştu.

Birçok nedeni var

Uzmanlara göre; deniz suyu seviyesinin çekilmesinin nedenleri:

Rüzgarlar: Rüzgarlar, denizlerin su seviyelerini etkileyebilir ve denizlerin dalgalarını arttırabilir.

Mevsimsel değişimler: Mevsimsel faktörler, deniz suyu seviyelerinin çekilmesine veya yükselmesine neden olabilir. Örneğin, kış aylarında kuraklık, deniz suyu seviyesinin düşmesine neden olabilir.

Kuzey ve Güney Dere yapıları: Kuzey ve Güney Dere yapıları, deniz suyu seviyelerinin değişmesine neden olabilir ve bu, deniz suyu seviyesinin çekilmesine neden olabilir.

Su seviyesi kontrol sistemleri: Birçok ülkede, deniz suyu seviyelerinin kontrol altında tutulması için tasarım ve inşa edilen sistemler bulunmaktadır. Bu sistemler, deniz suyu seviyelerinin belirli bir seviyede tutulmasına yardımcı olabilir.

Emisyonlar: Atmosferdeki karbondioksit miktarının artması, deniz suyu seviyelerinin artmasına neden olabilir.