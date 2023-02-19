Yetkililere Acil Çağrı

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları’nın deprem raporunda riskli bölgeler arasında bulunan Tuzla köyünün sakinleri, 1974 sonrasında bölgede çok sayıda inşaat yapıldığını belirterek; binaların denetlenmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Diyalog’a konuşan muhtar İbrahim Umar “Özellikle sitelerin ciddi bir kontrolden geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Tuzla Muhtarı İbrahim Umay, geçmiş yıllarda, Salamis bölgesinde bulunan Engomi deposu adı verilen yere kadar köyün sular altında olduğunu anımsatarak, olası bir depremde yeniden sular altında kalabilme tehlikesinden söz etti ve endişelerini dile getirdi. Köy sakinleri de, 1974 sonrasındaki inşaatların vakit kaybetmeden denetlenmesi çağrısında bulundu.

Bu arada Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Long Beach, Tuzla ve Gaziveren kıyı şeridinin problemli zemin alanı olarak saptandığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında sözü edilen bölgelerde herhangi bir denetleme ve tespit yapılmaması dikkat çekti.

Ne dediler?..

İbrahim Umay

“Şu anda köyde bir panik havası yoktur, herkes günlük hayatını yaşıyor ancak binaların sağlamlığının denetlenmesini istiyoruz. Özellikle köyümüze sonradan inşa edilen sitelerin sağlamlığının kontrol edilmesi gerekir. Köyümüzde 10 tane site ve yaklaşık 8 bin nüfus vardır. Tuzla’da yer altındaki su seviyesi, yüzeye çok yakındır, köyümüz çok eski yıllarda, engomi deposunun olduğu yere kadar sular altındaydı.”

Hüseyin Utkan

“ Bölgemiz şiddetli deprem açısından risk altındadır, acil denetim yapılması şarttır.

İnşaat aşamasında da denetimin olması gerekir, en önemli husus budur. KKTC’nin en büyük yanlışı, depremde risk taşıyan bu bölgelere imar izni verilmesidir. 1974 yılında bu köye geldiğim zaman şu an imara açık olan ve binaların olduğu bölgelerde, tek bir yapı dahi yoktu, tek bir çivi bile çakılmamıştı. Köyümüz eskiden Salamis bölgesine kadar sular altındaydı. Yer altındaki su seviyesi yüzeye yakındır, öyle ki kuyu kazıldığı zaman bir, en fazla bir buçuk metre derinlikte suya ulaşıyorsunuz. Yağmur suları, yer altındaki suyun seviyesinin yakın olması nedeniyle uzun süre birikinti halinde kalıyor. Olası bir depremde yeniden su seviyesinin artması oldukça kuvvetli bir ihtimaldir.”

Mehmet Özalanlı

“ Depremde riskli bölge olan köyümüzde binaların acil olarak denetlenmesini istiyoruz, bu oldukça önemli bir durumdur. Eski Tuzla dediğimiz evlerin bulunduğu kısım kayanın üzerindedir. Ancak sonradan verilen imar izinleriyle birçok binanın yapıldığı bölgede su seviyesi yüzeye çok yakın durumdadır. Korkum şudur ki 8 veya daha büyük bir deprem olması halinde o bölgedeki binalarımızı Güvercinlik ovasında bulacağız.”

Olgun İmsaler

“Köyümüzdeki binaların sağlamlığı acilen kontrol edilmeli ve denetlenmelidir. Yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı ve 10 tane sitenin bulunduğu köyümüz olası şiddetli bir depremde risk altındadır. Yetkili mercilerin bir an önce adım atarak, köyümüzdeki binaların sağlamlığını kontrol ederek bölge halkının da endişelerini gidermesini bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023, 03:12