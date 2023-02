Bu acı dinmez

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışıyor. Adana'dan Antakya'ya gelen Ogün Abi Çocuk Derneği üyeleri ise herkesin dikkatini çeken bir etkinliğe başladı. Dernek üyeleri, hayatını kaybeden çocukları anmak için enkaz alanlarına rengarenk balonlar asıyor. Üyeler, özellikle çocukların öldüğü noktaları tespit edip, molozların arasına girerek balon bırakıyor.

Logosunda kırmızı balonlu çocuk olan derneğin üyelerinin kıyafetlerinde de 'Bütün Çocuklar İçin' yazıldığı görüldü.

Çok üzgün olduğunu belirten derneğin kurucusu Ogün Sever Okur, "Çocuklara ulaşmak için başlattığımız kampanya sonrasında derneğimizi kurduk. Normalde çocukların her türlü sağlık problemlerinde ihtiyaçlarını karşılayıp, onlar için etkinlikler yapıyorduk. Burada bir sürü meleğimi kaybettim. Balonları, burada hayatını kaybeden çocukların adına asıyoruz. Buradaki her bir balon, bir çocuğu temsil ediyor" dedi.

“Acı her gün fazlalaşıyor”

Balonları Hatay'ın her yerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Okur, "Hayatını kaybeden çocukların anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Bu balonları keşke çocukların ellerine verebilseydik. Ne yazık ki çocuklarımızı kaybettik. Burası bir anaokuluydu ve binada çok fazla çocuk yaşıyordu. Elimizin değdiği, çocukların yaşadığı her yere, bu balonları asmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Depremin ilk haftasında Adana ve Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyleyen Okur, "Her bir çocuğun cansız bedeni, elime geldiği zaman içimden bir parça koptu. Herhalde şu birkaç günde 20 yaş kadar yaşlandım. Bu acının tarifi yok. Anne ve babalarının acısını ölçmek mümkün değil. Herkes normalmiş gibi davranıyor ama acı her gün fazlalaşıyor. Enkazlardan çocukların oyuncakları, terlikleri çıkıyor. Bu acı anlatılacak bir şey değil" dedi.