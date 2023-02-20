Dayanışma ruhu zedelendi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, herkes gönüllülük esasıyla kendi gücü ölçüsünde bağış yapıp destek olmaya çalışırken herhangi bir hesaplama, planlama ve istişare yapmadan keyfi şekilde maaş kesintisi ve ek vergi yoluna saptığı ve en başta ortaya çıkan toplumsal dayanışma ruhunu zedelediği görüşünü bildirdi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Meşruiyeti tartışmalı olan bu hükümet Türkiye’deki depremi bütçedeki açıklarını kapatmak için fırsata çevirmeye çalıştı, oysa yapılması gereken şey en baştan yetkili sendikalarla bu tasarrufun nasıl yapılacağını onların da rızalarını alarak belirlemekti, toplumsal bir uzlaşıyla hareket etmekti” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında, “Depremin ciddi şekilde vurduğu Türkiye Cumhuriyeti bile henüz maddi kayıplarını ve bundan sonra ekonomik anlamda nasıl tedbir alacağını değerlendirmeye devam ederken, Türkiye’de bile henüz maaş kesintisi ya da ek deprem vergileri gündeme gelmemişken KKTC’de gayrimeşru hükümetin çeşitli paydaşlara hiç danışmadan ve hesap kitap yapmadan keyfi kararlar almaya kalkışması maalesef deprem felaketini kendi kötü ekonomi yönetimindeki açıkları kapatmak için fırsatçılık yapmaya çalıştığını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

Yargı süreci yakından takip ediliyor

Türkiye’de yaşanan depremde vatandaşlar ve özellikle sporcu çocuklarla ilgili yargı sürecini yakından takip ettiklerini de vurgulayan HP lideri Özersay, “Yargı bağımsızlığı son derece önemlidir, o nedenle peşin hükümlü olmak istemem ancak eğer adil bir karar çıkmaz ve adeta bir cinayete dönüşen bir hadisenin tüm sorumluları hak ettikleri şekilde cezalandırılmazlarsa konu elbette uluslararası alana yani muhtemelen de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınacak, taşınmalı. Elbette bu canlar geri gelmeyecek ve yavrularımızın, vatandaşlarımızın birinci derece yakınlarının acıları hiçbir zaman dinmeyecek. Ancak bu cinayetin sorumluları adil şekilde yargılanıp hak ettikleri cezaları alırlarsa işte o zaman bir nebze olsun yüreklere su serpilmiş olur” dedi.