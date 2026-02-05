Destek olunmalı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Ayşe Kanlıada ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Erhürman ayrıca Onkoloji Hastanesi ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; KHYD’nin faaliyetlerini yürüttüğü Umut Eğitim ve Kültür Evi’nde gerçekleşen görüşmede konuşan Nilden Bektaş Erhürman, kanserin çağın hastalığı, hasta ve hasta yakınları için bu sürecin sabır ve hayata tutunma yolculuğu olduğunu söyledi.

Tedavi sürecinde hastaların bazı sıkıntılar yaşayabildiğini ifade eden Erhürman, yorucu olan süreçte derneğin yıllardır hastalara maddi ve manevi katkı yaptığını dile getirdi.

Yapılan çalışmalardan dolayı dernekte bugüne kadar görev yapan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Nilden Bektaş Erhürman, yardım kuruluşlarına ve farkındalık çalışmalarına destek olunmasını istedi.

Erkan tanı sayesinde konulacak teşhisle hayatta kalma şansının arttığını ve sağlık sisteminin hafiflediğini anlatan Nilden Bektaş Erhürman, bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

İlaca doğru zamanda yeterli ve gerekli şekilde ulaşılmasının önemli olduğunu aktaran Nilden Bektaş Erhürman, bu durumun hastalar için bir seçenek değil mecburiyet olduğunu kaydetti.

Kanlıada çalışmalar hakkında bilgi verdi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada da konuşmasında 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yapılan ziyaretin son derece anlamı olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt eşlik etti.

Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti

Nilden Bektaş Erhürman, Onkoloji Hastanesi’ni de ziyaret etti.

Hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erhürman, tedavi gören çocuklara kitap takdimi yaptı.

Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Birtan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya ile bölüm sorumluları bilgi verdi.

Erken tanı çok önemli

Erhürman, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç ve üyelerle de görüştü.

Dernek binasında yer alan görüşmede konuşan Nilden Bektaş Erhürman, Kemal Saraçoğlu’nun adını taşıdığı mirasla birçok çocuğa umut olan bir vakfı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kemal Saraçoğlu’nu rahmetle andı.

Saraçoğlu ailesinin çocuklara umut olmayı ve yardım etmeyi seçtiğini dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, vakfın, çocuklara ve ailelere destek olduğunu anlattı. Çocukluk çağı kanserinde löseminin çok önemli bir yeri kapladığını aktaran Nilden Bektaş Erhürman, diğer kanser türlerinde olduğu gibi erken tanı, ilaca erişim ve bilinçlendirmenin önemine vurgu yaptı.