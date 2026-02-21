Destek vermiyoruz

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs sorunu konusunda izlediği politikayı eleştirerek, “Kıbrıs Türkü’ne hem zaman hem de statü kaybettiriliyor” dedi. Ertuğruloğlu, “Cumhurbaşkanı’nın izlediği politika ile Dışişleri Bakanlığı’nın izlediği politikayla kesinlikle aynı değil. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği yönteme asla inanmıyor, destek de vermiyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu, dün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs konusunda izlediği politikayı eleştirdi.

Maksadının Cumhurbaşkanı’nı kötülemek olmadığını, Erhürman’a saygı duyduğunu belirten Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunda bu kadar yanlış bir politika izlenmesini hazmedemiyorum” dedi.

Kıbrıs sorunun Türk ulusunun davası olduğunu belirten Ertuğruloğlu, bu davanın savunulması ve şekillenmesinin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapıldığını belirtti.

Açık açık görmezden geliniyor

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın çok mecbur kalırsa “eşit egemenlikten” bahsettiğini, bunu söyleme mecburiyeti yoksa “siyasi eşitlik “dediğini ifade eden Tahsin Ertuğruloğlu, “Rumlar siyasi eşitliği kabul etsin masaya oturalım” cümlesindeki masanın hangi masa olduğunu sordu.

“Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’den görmezden gelinmeyeceği” açıklamalarının da doğru olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Açık açık görmezden geliniyor. Gelmiyor mu? Rumlar, uluslararası arenada Kıbrıs Cumhuriyeti diye yoluna devam ediyor mu, etmiyor mu? Hem Kıbrıs Türk halkının hem de Anavatan Türkiye'nin politikalarına yönelik istediği oyunu oynamaya devam ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Peki, meydan okumanın, nutuk sallamanın ne anlamı var?”

Tek devlete işaret ediyor

Erhürman’ın siyasi eşitlikle ilgili açıklamalarını da eleştiren Ertuğruloğlu, siyasi eşitliğin anlamı olabilmesi için bunun egemen eşitliğe dayandırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın “Egemen eşit devlet politikası çözümsüzlüktür” şeklinde açıklaması olduğunu da ifade eden Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı’nın bugüne kadar “egemen eşit iki devlet, eşit uluslararası statü sözcüklerini” kullanmadığını kaydetti.

Eşit egemenlikle, egemen eşitliğin aynı olmadığını da belirten Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, eşit egemenliğin tek devlet, tek egemenlik, toprak bütünlüğü ve tek uluslararası kimlik anlamına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın da bunu hedeflediğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Federasyon demeden de eşit egemenlik ifadesiyle tek devlete işaret ediyor” dedi.

İzlediği yönteme asla inanmıyor, destek de vermiyoruz

Crans-Montana’da sürecin çöktüğünü de söyleyen Ertuğruloğlu, Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü politikasının dünyaya duyurulduğunu kaydetti.

Tahsin Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı’nın izlediği politika ile Dışişleri Bakanlığı’nın izlediği politikayla kesinlikle aynı değil. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği yönteme asla inanmıyor, destek de vermiyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak onunla hiçbir bağlantımız yoktur.”

“Türkiye ile istişare" söylemine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın izlediği Kıbrıs politikasını “Türkiye ile istişare halinde yürüttüğü” yönündeki açıklamalarını eleştiren Ertuğruloğlu, bunun gerçeği yansıtmadığını savundu.

Türkiye’nin Kıbrıs politikasının net olduğunu belirten Ertuğruloğlu, “Türkiye’nin politikası ‘egemen eşit iki devlet, eşit uluslararası statü’ olarak kayıtlardadır.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı’nın Ankara ziyareti sırasında yapılan ortak basın toplantısına da işaret ederek, burada da iki tarafın aynı çizgide olmadığının açık biçimde görüldüğünü söyledi.

Ertuğruloğlu, “Sayın Erdoğan o toplantıda ‘Türkiye’nin Kıbrıs politikası değişmez’ diyerek, 2017’den sonra ortaya konan iki devletli politikaya atıf yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

Sorun Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti statüsüdür

Kıbrıs sorununun temelinde Rum tarafının “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanınmasının yattığını söyleyen Ertuğruloğlu, “Sorun Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti statüsüdür. Bütün problemlerimizin temelinde bu vardır.” dedi.

