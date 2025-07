Detayları açıkladı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturacaklarını belirtti. Önal, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital omurgasının güçlenmesi için yüksek hızlı fiber internet dönüşümünü gerçekleştireceğiz” dedi.

KKTC'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türk Telekom CEO'su Önal, Türk Telekom'un bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğuyla öncü projelere liderlik ettiğini vurgulayarak, bu vizyon doğrultusunda yüksek hızlı fiber altyapı yatırımıyla KKTC'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

KKTC'yi yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturmaya hazırlandıklarını anlatan Önal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital omurgasının güçlenmesi için yüksek hızlı fiber internet dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hayata geçirdiğimiz bu proje KKTC'nin hayatın her alanında dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliğidir" diye konuştu.

Önal, Türk Telekomun Türkiye'nin ve bölgesinin dijital dönüşümüne yön veren çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dijital çağın olanaklarını bölge coğrafyanın her köşesine taşırken, yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Dijitalleşme ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltma yönündeki vizyonumuz kapsamında, ülke ekonomisine katma değer katacak öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle geleceğin stratejilerini belirleyecek çalışmalara imza atıyoruz."

Önal, dijitalden altyapıya, fiberden mobile, her alanda faaliyetleriyle ülkenin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya devam ettiklerini belirtti.

Yüksek hızlı fiber internet

Türk Telekom olarak, teknolojiyi aynı zamanda geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezinde olduklarını aktaran Önal, şöyle devam etti:

"Milli sorumluluk bilincimizle ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya liderlik ederken, bir yandan bölgemizin teknolojici taşıyıcısı olma sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Türkiye genelinde 482 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız ve 33,2 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini desteklerken, altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön veren güçlü fiber altyapımızla ülkemizin dört bir yanında 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunarken, Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps'i aşan bağlantı hızı sağlıyoruz."

Önal, 482 bin kilometreye ulaşan fiber ağılarıyla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini desteklediklerini, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin her köşesinde dijital dönüşümü hızlandıran çalışmalara imza attıklarını ifade eden Önal, hız, kapsama ve altyapı güçleriyle Türkiye'nin dijital omurgasını ördüklerini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025, 09:13