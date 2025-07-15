‘Terör tehlikesi bertaraf edildi’

Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan Yunan darbesinin 51’inci; Türkiye’de ise FETÖ’nün darbe girişiminin 9’uncu yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımlandı.

Başbakan Ünal Üstel de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, darbelere karşı verilen direnişin hem Türkiye hem de Kıbrıs Türk halkı için tarihi bir mücadele olduğunu vurguladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Üstel mesajında, 15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı düzenlenen darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Türk milletinin kararlılığıyla bozguna uğratıldığını hatırlattı.

“15 Temmuz sadece 2016’da değil, 1974’te de ihanete tanıklık etti”

Üstel, aynı tarihin Kıbrıs Türk halkı için de ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, 15 Temmuz 1974’te Yunanistan’daki faşist cuntanın ENOSİS hedefiyle Kıbrıs’ta darbe yaptığını, ancak Kıbrıs Türk halkının direnişi ve Türkiye’nin 20 Temmuz’da başlattığı Barış Harekâtı sayesinde bu planın başarısız olduğunu belirtti.

“Tarihi sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1974’te gösterdiği direniş ile Türk milletinin 2016’daki duruşunun aynı ruhu taşıdığını ifade ederek, “Demokrasiyi, bağımsızlığı ve halk iradesini korumak; bu coğrafyanın evlatları için hem görev hem de onurdur” dedi.

Üstel, mesajında 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de hayatını kaybeden demokrasi şehitlerini ve 1974 öncesinde Kıbrıs’ta direniş uğruna yaşamını yitiren tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere ise minnetlerini sundu.

“Kıbrıs Türkü ve Türk Milleti bunu tarihe altın harflerle yazmıştır” diyen Üstel, mesajını “Darbeler yenilmeye mahkumdur” sözleriyle tamamladı.

Başka kimler mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Din İşleri Başkanı Ahmet Moral da Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan Yunan darbesinin 51’inci; Türkiye’de ise FETÖ’nün darbe girişiminin 9’uncu yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımlandı.

